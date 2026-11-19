Formula 1 Las Vegas GP

Antonelli: “Gerekirse Russell'a yardım edeceğim”

Mercedes pilotu Kimi Antonelli, 2026 sezonunun kalan yarışlarında mümkün olduğunca fazla galibiyet hedeflediğini ancak ihtiyaç duyulması hâlinde takım arkadaşı George Russell’a pilotlar şampiyonasında ikincilik mücadelesinde destek vereceğini söyledi.

Kemal Şengül

Yayın tarihi: 19 Kas 2026 12:14

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, George Russell, Mercedes

Fotoğraf: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

Antonelli, sezonun başından itibaren yeni teknik düzenlemelere uyum sağlamanın kolay olmadığını belirterek yılın ardından dinlenmek ve performansını değerlendirmek istediğini ifade etti.

Las Vegas'ta konuşan İtalyan sürücü şu sözleri kullandı: “Sezon başından itibaren zorlu geçti. Yeni kuralları anlamamız ve bunlara uyum sağlamamız gerekti. Şimdi sezonun sona ermesini, dinlenmeyi, kendime zaman ayırmayı ve yaşanan her şeyi değerlendirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Neleri iyi yaptığımı, hangi alanlarda gelişebileceğimi anlamak ve 2027’de mücadeleye çok daha güçlü dönmek istiyorum."

"Kalan yarışlarda mümkün olan en iyi performansı sergilemeye çalışacağım. Olabildiğince fazla yarış kazanmak istiyorum. George’a yardım etme fırsatı doğarsa ve desteğime ihtiyaç duyulursa bunu kesinlikle yapacağım. Takımın çıkarları doğrultusunda hareket edeceğim. Ancak şu an önceliğimiz sezonu güçlü bir şekilde tamamlamak ve bu ivmeyi 2027’ye taşımak.”

Mercedes’te çifte galibiyet kutlaması

Antonelli, yarışlar arasındaki arada Mercedes’in Brackley ve Brixworth tesislerinde takımın çifte şampiyonluğunu kutladıklarını da söyledi.

“Takımla birlikte Brackley ve Brixworth’teki merkezlerimizde çifte şampiyonluğumuzu kutladık. Gerçekten harikaydı!"

"Tüm takımı bir arada görmek ve bu başarıyı birlikte kutlamak çok güzeldi. Çalışanlarımızın tamamı bu zaferi hak etti. İnanılmaz bir yıl geçirdik ancak çalışmaya devam etmeliyiz. 2027’de de bu ivmeyi korumak istiyoruz. Öncelikle mevcut sezonu en iyi şekilde tamamlamaya odaklanacağız.”

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes

Fotoğraf: Hector Vivas / Formula 1 via Getty Images

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