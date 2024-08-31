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Formula 1 İtalya GP

Antonelli: "George'dan ve takımdan özür dilerim"

Kimi Antonelli, F1'deki ilk seansında yaşadığı büyük kazayı ve bundan çıkardığı dersleri anlattı.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
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Andrea Kimi Antonelli, kariyerinin ilk Formula 1 seansında yaşadığı büyük kazanın ardından duygularını paylaştı.

52G kuvvete maruz kalan Antonelli, takımından ve George Russell'dan özür dileyerek bu hatadan önemli dersler çıkardığını belirtti.

Seansın ardından Antonelli şunları söyledi: "Evet, ne gündü ama..."

"İlk antrenmanım tamamladım. Ne yazık ki kaza nedeniyle seans oldukça erken sona erdi."

"Oldukça büyük bir kazaydı, yaklaşık 52G." 

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"Takımımı ve George'u uğraştırdığımı için gerçekten üzgünüm. Bu tamamen benim hatamdı, koşullar için biraz fazla zorladım."

"Tempoyu daha kademeli bir şekilde artırmalıydım. Ama bu kaza gelecek sefer için çok net ders oldu."

"Bu imkanı sağladıkları için takıma gerçekten minnettarım."

"Tifosileri görmek, tüm sürücülerle birlikte pistte ilk turları atmak da harikaydı."

"Şu anda kendimi pek iyi hissetmiyorum, geri dönüp dinlenmeye çalışacağım ve hafta sonunun geri kalanına odaklanmaya çalışacağım. Çünkü hala birkaç yarış daha var ve iyi bir sonuç almaya çalışacağız."

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