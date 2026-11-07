Formula 1 Sao Paulo GP

Antonelli: "Geçiş lastikleriyle çok zorlandım"

Sao Paulo Grand Prix'si sıralama turlarını üçüncü sırada tamamlayan Kimi Antonelli, seans boyunca geçiş lastikleriyle zorlandığını söyledi.

Zeynep Taş

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 7 Kas 2026 20:45

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Mercedes pilotu Kimi Antonelli, Sao Paulo Grand Prix'si sıralama turlarında elde ettiği üçüncülüğün ardından pistte yaşadığı zorlukları değerlendirdi.

Daha önce ıslak zeminde Interlagos'ta sürüş yapmadığını belirten genç pilot, seans boyunca koşullara alışmaya çalıştığını ifade etti.

Antonelli, "Çok zorlu bir seanstı."

"Açıkçası tam olarak ne beklemem gerektiğini bilmiyordum çünkü burada daha önce hiç ıslak zeminde sürüş yapmamıştım."

"Geçiş lastikleriyle zorlandım ve büyük bir hata yaptım. Beşinci virajda neredeyse pist dışına çıkıyordum, ancak bu performans üçüncülük için yeterli oldu."

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

"Elde ettiğimiz sonuçtan mutluyum, şimdi yarına odaklanacağız." dedi.

Yarış öncesinde hava koşullarının belirleyici olabileceğine dikkat çeken Antonelli, yağmur ihtimaline karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini söyledi.

Mercedes pilotu, sözlerini şöyle tamamladı: "Elbette öncelikle havanın nasıl olacağını görmeliyiz ama her koşula hazırlıklı olmaya çalışacağız."

"Eğer yarışta yağmur yağarsa bugün sayesinde tecrübeli olacağız ama hava durumu şu an tahmin edilemez durumda."

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- Motorsport.com Ekibi

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