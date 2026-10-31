Formula 1 Meksika GP

Antonelli: "Ferrari çok hızlı görünüyor"

Kimi Antonelli, Ferrari'nin Meksika'da cuma günü iyi bir performans göstermesinin ardından Mercedes'in de tempoyu arttırması gerektiğini düşünüyor.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 31 Eki 2026 14:20

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Michael Potts / LAT images via Getty Images

Kimi Antonelli'nin, Meksika'da bu hafta sonu Formula 1 dünya şampiyonluğunu matematiksel olarak garantilemesi için yalnızca iki puana ihtiyacı var.

Henüz 20 yaşında olan İtalyan pilot, Formula 1 tarihinin en genç dünya şampiyonu olabilir ve tam 73 yıl sonra şampiyonluk unvanını yeniden İtalya'ya getirebilir.

Antonelli, Meksika'daki ilk antrenman seansında 30 tur tamamlayarak Charles Leclerc'in 0.6 saniye gerisinde ikinci sırada yer aldı. Mercedes pilotu, ikinci antrenman seansını ise Monakolu pilotun 0.2 saniye gerisinde dördüncü sırada tamamladı ve toplamda 33 tur attı.

Charles Leclerc, Ferrari

Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Perşembe günü kendisini iyi hissetmemesinin ardından yeniden araca dönmekten memnun olduğunu belirten Antonelli, günü şöyle değerlendirdi: "Öncelikle yeniden araca dönmek ve bugün kendimi iyi hissetmek güzel."

"Meksika'da kesinlikle ilginç bir cuma günü geçirdik. Pist henüz kirliyken ilk antrenman seansında aracın davranışlarını tam olarak anlamak hiçbir zaman kolay olmuyor. Aracın dengesini daha iyi bir çalışma aralığına taşımak için bazı farklı şeyler denedik ve ikinci antrenmanda biraz ilerleme kaydettik."

"Cumartesi günü öncesinde geliştirebileceğimiz kesinlikle pek çok şey var. Ferrari çok hızlı görünüyor ancak kendi performansımıza odaklanmalı ve sıralama turları öncesinde iyi bir konumda olmak için nerede hız kazanabileceğimizi görmeliyiz."

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- Motorsport.com Ekibi

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