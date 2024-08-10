Antonelli, F1'e doğru hızlı yükselişi hakkında konuştu: "Yargılanmaktan korkmuyorum"

2025 sezonunda Formula 1'de Mercedes ile yarışacağı henüz kesinleşmiş veya duyurulmuş olmasa da çok az sürücü, Andrea Kimi Antonelli kadar övgü veya beklentilerle büyük sahneye çıkıyor.

Bu ayın sonunda Hollanda Grand Prix'sinde 18. doğum gününü kutlayacak olan Antonelli, Formula Regional'dan direkt olarak Formula 2'ye geçiş yaparak ve yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton'ın veliahtı olarak yetiştirilen bir yetenek olarak inanılmaz bir hızla yükseldi.

Antonelli, uzun süredir Hamilton'ın halefi olarak görülüyordu, ancak İngiliz sürücünün Ferrari'ye beklenmedik geçişi, Mercedes takım patronu Toto Wolff'ü şaşırttı ve İtalyan yıldız adayının gelişim programını hızlandırmak zorunda kaldı.

Ancak bu hızlı yükselişi kaldırabilecek güçlü bir destek sistemi ve sağlam bir duruş gerekiyor. 17 yaşındaki Antonelli için hayat hızlı ilerliyor olsa da içinde bulunduğu yolculuğun tadını çıkarmayı unutmuyor.

İlk geniş kapsamlı röportajında Antonelli Motorsport.com/Autosport'a hiçbir şeyi hafife almadığını ve en büyük sahnede yargılanmaktan korkmadığını söylüyor.

Antonelli, F1'e çaylak olarak adım atma ihtimali hakkında, " Sanırım bir dereceye kadar endişe her zaman var, performans gösterememe ihtimali bence herkesi korkutuyor."

"Benim yaklaşımım bunu; öğrenmek, büyümek ve aynı zamanda anın tadını çıkarmak için harika bir fırsat olarak görmek.”

"Yargılanmaktan korkmuyorum, Mercedes'in potansiyelim hakkında net bir görüşü var. Bu sezon F2'de şampiyona iyi başlamamıştı ama hakkımda olumsuz düşünceler yoktu.”

“Oldukça sakinim, eğer bana bir fırsat sunulursa bunu büyük bir istekle kabul ederim ve en iyi şekilde değerlendirmeye çalışırım. Son zamanlarda gelecek yıl hakkındaki tüm söylentilerle üzerimde biraz baskı oldu ama her zaman bunu keyifle yaşamaya çalıştım. Sahip olduğum fırsatların tadını çıkarıyorum."

Prema ile zorlu başlangıç yaşamasına rağmen, Antonelli'nin ilk F2 sezonu şu ana kadar iki galibiyetle sonuçlandı ve yaz arasına girerken şampiyonada yedinci sırada yer alıyor. Takım arkadaşı, geleceğin Haas F1 sürücüsü Oliver Bearman, Suudi Arabistan yarışını Carlos Sainz'ın yerine Ferrari'de yarışmak için pas geçmesi de dahil olmak üzere, benzer şekilde zorlu bir başlangıçtan sonra 15. sırada yer alıyor.

Andrea Kimi Antonelli drives Mercedes W12

F2, yarış tekniğini geliştirmek ve rekabet baskısıyla başa çıkmayı öğrenmek için yeterince iyi bir okul olsa da Mercedes'in Antonelli'nin ilerlemesini değerlendirdiği en önemli şey, iki yıllık araçlarla yapılan özel testler ve bu, 17 yaşındaki sürücü için göz alıcı bir deneyim oldu.

Antonelli, "Bahreyn'deki sezon öncesi testler sırasında bana tarihler söylendi ve o noktada kendi kendime 'Gerçekten bir F1 aracı kullanacaksın!’ dedim. Çok ama çok özel bir andı. " diye anlatıyor.

Antonelli, Mercedes'in W12'sini kullanarak yaptığı ilk iki günlük testin Nisan ayında Red Bull Ring'de gerçekleştiğini ve bu testin Gümüş Oklar’a son kez bir takımlar şampiyonluğu getiren araç olduğunu belirtiyor. Imola ve Silverstone'daki daha sonraki testlerde mevcut nesle daha çok benzeyen ancak daha zor ve öngörülemez olan zemin etkili W13'e geçti.

Antonelli, ilk F1 deneyimi hakkında, "Gerçekten harika bir deneyimdi."

"Koşullar çok iyi olmasa da yağmur yağıyor ve hatta öğleden sonra kar yağıyor olsa da ilk turda çok heyecanlıydım!”

"Sonra ikinci gün pist düzeldi ve kuru zeminde performans ortaya çıktı; güç, yavaşlama, aerodinamik yük… Çılgıncaydı.”

"Piste vardığımda garajın kapısını açtım ve tek bir aracı çalıştırmak için hem mühendisler hem de mekanikerler olmak üzere kaç kişinin orada olduğunu görünce şok oldum.”

"Size soru sorduklarında cevap verebilmeniz ve çok fazla bilgi sunabilmeniz gerekiyor. Buna alışmam biraz zaman aldı ama artık her şey bana normal geliyor.”

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes testing at Imola Photo by: Davide Cavazza

Formula 1 aracıyla dünyanın en iyi pistlerinde tur atmak başka bir şey. Ancak dipsiz bir yol tutuş ve performans kuyusu gibi görünen bir makinede sınırı bulmak farklı bir konu ve Antonelli Silverstone'un Copse, Maggots ve Becketts'in hızlı virajlarında sürerken bunu fazlasıyla fark etti.

17 yaşındaki İtalyan sürücü kıkırdayarak, "İnanılmaz." diyor.

"Bunun mümkün olmadığını düşünüyorsunuz, sonra denediğinizde ve arabanın sınırlar içinde kaldığını gördüğünüzde, diyorsunuz ki... dostum, hala bir marj var!”

"Bir F1 aracı size çok fazla güven veriyor ve karşılaştığım zorluklardan biri limiti bulmaktı. Ne zaman biraz daha fazlasını istesem, araba bunu bana veriyor. Sıkıştıracak daha fazla bir şey olmadığını anlayacağım an gelecek, bu sınır olacak, ancak bu çok dar bir pencere.”

"Hata payının çok az olduğunun farkındayım. Ancak araca olan güvenim arttıkça kendimi daha rahat hissediyorum."

"F2'ye gelip her şeyi kazanmayı planlamamıştım."

Mercedes'te, Antonelli'nin bilgi yığınının altından kalkabilmesi gerekiyordu, ancak yeteneği Formula Regional'dan F2'ye sıçradıktan sonra zaten test edilmişti. Bu durum, Max Verstappen'in yükselişine benziyor; Red Bull, ona doğrudan F3'ten bir Toro Rosso koltuğuna terfi sunmuş ve F1'in en genç sürücüsü ve ardından yarış galibi olmuştu.

Otomobiller konusundaki deneyimsizliği göz önüne alındığında Antonelli, bazı gözlemcilerin yaptığı gibi F2 başarısını asla hafife almadığını söylüyor.

Antonelli, "Doğrudan F2'ye geçmeyi hiç beklemiyordum."

"Bana planın bu olduğunu söylediklerinde bunun büyük bir sıçrama olacağını düşündüm, çünkü genellikle önce F3'e gidiyorsunuz ama aynı zamanda bu meydan okuma hemen bana cazip geldi.” ,

“F2'ye gelip her şeyi kazanmayı planlamadım, Formula Regional'dan F2'ye geçişin çok zorlayıcı olacağının farkındaydım ve hala öğrenmekte olduğum çok şey var."

Andrea Kimi Antonelli, Prema Racing Photo by: Shameem Fahath

"Ayrıca Wolff ile olan ilişkimden de çok memnunum. Zor anlarda ondan tavsiye istiyorum ve o da her zaman bana güven vermenin bir yolunu arıyor.”

"Size bir örnek vereyim: Silverstone'daki hayal kırıklığı yaratan sıralamadan sonra onu aradım çünkü biraz zor bir dönemdi. Çok konuştuk ve bu konuşma bana güvenimi geri verdi ve ertesi gün kazandım ve onu podyumun altında görmek gerçekten çok güzeldi.”

"Zor zamanlardan geçtiğinizde, bence sonunda tutum açısından da daha güçlü çıkıyorsunuz. Silverstone ve Budapeşte bunu doğruladı." diyor.

Wolff, Antonelli'yi geleceğin adamı olarak desteklerken, İtalyan sürücü büyük fırsatı için sabırsızlanıyor ancak kendini bir adım öne çıkarmak istemiyor. Hayaller, gerçekleşene kadar sadece birer hayal olarak kalır.

17 yaşındaki İtalyan, "Değerlendirilmekten çok mutluyum ama hiçbir şey istemiyorum."

"Şu anda amacım Formula 2'de iyi bir performans sergilemek, sonra bakarız. Bugün hâlâ bir rüya olarak görüyorum. Evet, bazen bunu düşünüyorum ama bu geçici bir düşünce. Açıkçası, bugün için hâlâ bir rüya. Gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini göreceğiz." diye vurguluyor.