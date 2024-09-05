Antonelli: "F1'de yarışmaya hazırım"
Kimi Antonelli, Formula 1'deki durumuyla ilgili "herhangi bir şüpheye" sahip değil.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes-AMG F1 Team, in the cockpit
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Kimi Antonelli, kısa bir süre önce Formula 1'e hazır olup olmadığından emin olmadığını söylemişti. Fakat Mercedes onun için kapsamlı bir test programı düzenledi.
2025 için Mercedes pilotu olarak açıklanan Antonelli, artık kendisiyle ilgili şüphesi olmadığını söylüyor.
İtalyan sürücü şöyle dedi: “Artık daha rahatım. Değişen ne diye sorabilirsiniz... Fakat O zamandan beri önceki yıllara ait araçların direksiyonunda büyük bir test programı düzenledim, ciddi bir ilerleme kaydettim ve artık çok daha rahatım."
"Zayıf yönlerimden biri yarış temposuydu ama bu konuyu önemli ölçüde geliştirdim. Araca ve tüm prosedürlere alıştım fakat Monza'dakikazadan da görüleceği üzere öğrenecek çok şey var."
"Yine de araca her bindiğimde kendimi çok daha iyi hissediyorum."
"Araç inanılmaz. Büyük bir güç güç, yüksek yere basma gücü kuvveti, harika frenler ve garajda etrafınızı saran bir sürü insan var.""Buna gerçekten alışık değilim."
"Ne olursa olsun Mercedes'e tamamen güveniyorum, onlar da bana güveniyor ve verdikleri bu kararın bir sebebi var."
"Benim işim elimden gelenin en iyisini yapmak, mümkün olduğunca çok şey öğrenmek ve 2025'e hazırlanmak."
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Fotoğraf: Mercedes AMG
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