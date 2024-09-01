Antonelli, Doohan ile aralarındaki araç numarası yarışını kazandı

Andrea Kimi Antonelli, Jack Doohan'ı geçerek gelecek sezon 12 numaralı yarış aracını almaya hak kazandı.

Formula 1'in mevcut sportif düzenlemelerine göre pilotlar tüm F1 kariyerleri boyunca kullanacakları kalıcı bir numara seçmek zorundalar.

Numaralar ancak bir sürücünün F1 kariyerinin iki tam sezon grand prix yarışlarından uzak kaldıktan sonra sona erdiği kabul edilirse tekrar kullanılabilir hale gelir.

Brezilyalı Felipe Nasr'ın 2015 ve 2016 yıllarında F1'de geçirdiği iki sezon boyunca kullandığı 12 numara 2019'un başından bu yana mevcut.

Gelecek yıl için F1'e adım atan birçok çaylakla birlikte, Alpine'den Doohan ve Mercedes'ten Antonelli'nin 12 numaranın peşinde olmasıyla ilginç bir durum ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde 2025 Alpine sözleşmesini imzalamasının ardından bir Instagram videosunda konuşan Doohan, gelecek yıl 12 numara ile yarışmayı planladığını söyledi.

Doohan, “Artık bunun bilindiğinden oldukça eminim ama #12'yi seçeceğim.”

“Yaz tatili boyunca bu konuyu düşündüm ve sonra da kararlaştırdık, yani 12, Formula 1 sezonuma başladığım numara olacak.” dedi.

Ancak Doohan ve Alpine'in haberi olmadan, Mercedes'in Antonelli'nin 2025 yarış numarası olacak 12 numara için başvuru sürecini çoktan başlattığı anlaşılıyor.

Jack Doohan, Reserve Driver, Alpine F1 Team Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Motorsport.com, FIA protokolünün, iki sürücünün aynı numarayı talep etmesi durumunda, ilk başvuruda bulunana verilmesi yönünde olduğunu anlıyor.

Bu durumda, birçok kaynak Mercedes'in önce davrandığını belirtiyor, bu da Doohan'ın 2025 için farklı bir numara seçmesi gerekeceği anlamına geliyor.

Grand Prix'sinde yarış numarasının önemi hakkında konuşan Antonelli, 12 numarasını seçmesinin Ayrton Senna ile olan bağlantısından dolayı olduğunu açıkladı. Senna, 1985'ten 1988'deki şampiyonluk kazandığı sezona kadar 12 numarayla yarışmıştı.

Antonelli, “Evet, 12'yi alacağım.”

“Sevdiğim pek çok numara var. Ama 12 özel bir numara çünkü aynı zamanda idolümün numarası. F4'ten beri kullanıyorum. Her zaman 12 ile iyi gitti. Bu yüzden gelecek yıl için değiştirmek için bir neden yok.” dedi.

Antonelli, İtalya Grand Prix'sindeki kısa süren ilk antrenman seansında #12 ile sürüş yapmıştı.

Her takımın 1. antrenman seansında çaylak pilotları için kendi belirlediği, birbirini takip eden numaraları var: Mercedes antrenman turları için 42 veya 43 numaralarını elinde tutuyor.

Ancak 43 numarayı kullanmak mümkün değildi çünkü Williams'ın çaylak pilotu Franco Colapinto bu numarayı sezonun geri kalanı için kalıcı yarış numarası olarak seçmişti.

Mercedes #42 ile yarışmak istemediği için Antonelli'nin #12 ile yarışması için özel izin verildi.