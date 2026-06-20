Antonelli: “Dayanıklılık sorunlarını aşmalıyız”

Formula 1'deki henüz ikinci sezonunda muazzam bir form yakalayan Kimi Antonelli, İspanya’ya Lewis Hamilton’ın kariyer rekorunu egale eden 5 yarışlık bir galibiyet serisiyle gelmişti.

Ancak İtalya'nın yükselen yıldızı, İspanya yarışının son bölümlerinde batarya problemi nedeniyle yarış dışı kaldı ve şampiyona liderliğindeki avantajı 41 puana geriledi.

Bu sorun Mercedes için bir ilk değil: Kanada'da takım arkadaşı George Russell benzer bir sorunla liderken yarış dışı kalmış, Mercedes motoru kullanan müşteri takım McLaren de benzer dayanıklılık problemleriyle boğuşmuştu.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Fotoğraf: Kym Illman / Getty Images

Yabancı basın mensuplarına konuşan Antonelli, düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi: "Yaşadığımız sorunlar elbette büyük hayal kırıklığı ama böyle şeyler olabiliyor: Kanada'da George'un başına geldi, bu kez de beni buldu.”

“Takım olarak bu dayanıklılık sorunlarını aşmalıyız çünkü çok önemli puanlar kaybettik."

Yaşanan şanssızlığa rağmen soğukkanlı yaklaşımını koruyan genç pilot, yeni kuralların getirdiği zorluklara dikkat çekti: "Özellikle kuralların ilk yılında kusursuz bir dayanıklılık yakalamak her zaman kolay olmuyor.”

“Bence güç ünitemiz inanılmaz derecede rekabetçi ancak dayanıklılık kesinlikle en iyi olduğumuz alan değil.”

“Yine de dediğim gibi, bunlar yaşanabilir ve kimsenin suçu değil. Şimdi bir dinlenme sürecimiz var ve ardından Avusturya'da olacağız."

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes-AMG W17 Fotoğraf: Erik Junius

Red Bull'un en iyi içten yanmalı motora sahip olduğunun açıklanmasının ardından FIA'dan ADUO hakkı elde eden Mercedes, güç ünitesine sınırlı güncellemeler getirebilecek.

Önümüzdeki hafta sonu Avusturya'ya yeni parçalar gelip gelmeyeceği sorulduğunda Antonelli, takımın geliştirme hızından memnun olduğunu belirtti: "Bence her yarışa yeni parçalar getiriyoruz.”

“Takımın inanılmaz bir iş çıkardığını ve aracın çok güçlü olduğunu hissediyorum. Harika bir ivme yakalamıştık ve İspanya’daki olay sadece küçük bir pürüz gibi hissettiriyor.”

“Önemli olan ayağa kalkıp daha güçlü bir şekilde geri dönmek."

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari Fotoğraf: Jayce Illman / Getty Images

Mercedes'in dayanıklılık sorunlarını acilen çözmesi gerekmesinin en büyük nedeni, bu yıl her yarışta puan almayı başaran Lewis Hamilton'ın oluşturduğu tehdit. Hamilton'ı ciddi bir rakip olarak görüp görmediği sorulan Antonelli, Ferrari'ye saygı duyduğunu gizlemedi: "Kesinlikle inanılmaz bir form grafikler var.”

“Ferrari çok dayanıklı bir araca sahip ve aynı zamanda çok da hızlı. Bu yüzden karşımıza çıkan her fırsatı değerlendirmeli ve elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız.”

“Kolay olmayacak ama bir sonraki yarışı şimdiden sabırsızlıkla bekliyorum. Çünkü bir an önce kaldığımız yere, yani podyumun zirvesine geri dönmek istiyorum."