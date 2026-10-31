Formula 1 Meksika GP

Antonelli: "Çok fazla hata yaptım"

Kimi Antonelli, Meksika Grand Prix'si sıralama turlarındaki performansından memnun olmadığını dile getirdi.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 31 Eki 2026 23:00

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

Mercedes pilotu Kimi Antonelli, Meksika Grand Prix'si sıralama turlarını beşinci sırada tamamladı.

Ancak Max Verstappen'in bir sıra grid cezası almasının ardından İtalyan sürücü, pazar günkü yarışa dördüncü sıradan başlayacak.

Cumartesi gününün ardından konuşan Antonelli, seansın Q3 bölümünde lastiklerden yeterli hissiyatı alamadığını ve performansından memnun olmadığını dile getirdi.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Antonelli, "Q3'te lastiklerden iyi bir his elde etmekte zorlandım. Kendime yeterince güvenemedim. Yalan söylemeyeceğim, biraz gergindim."

"Attığım tur iyi bir tur değildi, çok fazla hata yaptım."

"Kolay bir hafta sonu geçirmedik. Ortada neler olduğuna dair çok fazla konuşma var ve ben her zaman olduğum kadar rahat değilim." şeklinde konuştu.

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- Motorsport.com Ekibi

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