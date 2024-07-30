Antonelli, bugün Spa'da W13 ile test yapacak

Mercedes'in genç yıldızı Kimi Antonelli, son dönemde Formula 2'deki sonuçlarıyla kendisine olan ilgiyi artırmaya devam ediyor.



Silverstone'da yağmur altında dominant bir zafer elde eden İtalyan pilot, ardından Macaristan'da lastik yönetimi konusundaki yeteneklerini göstermişti.



Son olarak geçtiğimiz hafta sonu Eau Rouge'daki cesur atağıyla izleyenleri kendine hayran bıraktı.



Mercedes, Belçika Grand Prix'sinin ardından Spa-Francorchamps'tan ayrılmadı ve bugün Kimi Antonelli ile piste çıkacak.



Mercedes takım patronu Toto Wolff, İtalyan pilotun Formula 2 çaylak sezonunda gösterdiği gelişim hakkında şunları söyledi: "Silverstone'da onun ne kadar yetenekli olduğunu görmüş olduk. Ve daha ehliyeti bile olmayan bir gençten bahsediyoruz."



"Ondan hata yapmasını ve öğrenmesini istiyorum, gelişimini görmek istiyorum."



"Yarışları yönetmeli, takımı yönlendirmeli ve lastikleri yönetmeli."



"Bunların hepsini Macaristan'da gördüm."



Wolff, Antonelli'nin Formula 1' geçme ihtimali hakkında da şunları söylemişti: "Biz en iyi pilotu istiyoruz ve Kimi Antonelli şu anda listemizin en tepesinde yer alıyor."



"2025 sezonu bir nevi geçiş dönemi olacak. Bu yüzden onun için mükemmel bir başlangıç olabilir."



"Kimi'nin yeteneği ve hızı konusunda hiçbir şüphem yok."



Kimi Antonelli'ye geçtiğimiz günlerde Formula 1 söylentileri sorulduğunda ise, "Bilmiyorum. Araca her bindiğimde hala çok şey öğreniyorum, bu yüzden şu anda Formula 1 için hazır olup olmadığımı bilmiyorum." dedi.

Andrea Kimi Antonelli, Prema Racing Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images