Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Belçika GP

Antonelli, bugün Spa'da W13 ile test yapacak

Kimi Antonelli, bugün Spa-Francorchamps'ta Mercedes W13'ün direksiyonuna geçecek.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
1020024929-LAT-20240228-F22401_085230SMG_2813

Mercedes'in genç yıldızı Kimi Antonelli, son dönemde Formula 2'deki sonuçlarıyla kendisine olan ilgiyi artırmaya devam ediyor.

Silverstone'da yağmur altında dominant bir zafer elde eden İtalyan pilot, ardından Macaristan'da lastik yönetimi konusundaki yeteneklerini göstermişti.

Son olarak geçtiğimiz hafta sonu Eau Rouge'daki cesur atağıyla izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Mercedes, Belçika Grand Prix'sinin ardından Spa-Francorchamps'tan ayrılmadı ve bugün Kimi Antonelli ile piste çıkacak.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, İtalyan pilotun Formula 2 çaylak sezonunda gösterdiği gelişim hakkında şunları söyledi: "Silverstone'da onun ne kadar yetenekli olduğunu görmüş olduk. Ve daha ehliyeti bile olmayan bir gençten bahsediyoruz."

"Ondan hata yapmasını ve öğrenmesini istiyorum, gelişimini görmek istiyorum."

"Yarışları yönetmeli, takımı yönlendirmeli ve lastikleri yönetmeli."

"Bunların hepsini Macaristan'da gördüm."

Wolff, Antonelli'nin Formula 1' geçme ihtimali hakkında da şunları söylemişti: "Biz en iyi pilotu istiyoruz ve Kimi Antonelli şu anda listemizin en tepesinde yer alıyor."

"2025 sezonu bir nevi geçiş dönemi olacak. Bu yüzden onun için mükemmel bir başlangıç olabilir."

"Kimi'nin yeteneği ve hızı konusunda hiçbir şüphem yok."

Kimi Antonelli'ye geçtiğimiz günlerde Formula 1 söylentileri sorulduğunda ise, "Bilmiyorum. Araca her bindiğimde hala çok şey öğreniyorum, bu yüzden şu anda Formula 1 için hazır olup olmadığımı bilmiyorum." dedi.

Andrea Kimi Antonelli, Prema Racing

Andrea Kimi Antonelli, Prema Racing

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Leclerc'in, Williams'a geçişi doğrulanan Sainz'a mesajı

Öne Çıkan Yorumlar

Enes Erdemirel
Daha fazlası
Enes Erdemirel
Marko: "2025'te kartlar yeniden dağıtılacak"

Marko: "2025'te kartlar yeniden dağıtılacak"

Formula 1
Belçika GP
Marko: "2025'te kartlar yeniden dağıtılacak"
Ferrari yeniden zirveyi hedefliyor!

Ferrari yeniden zirveyi hedefliyor!

Formula 1
Belçika GP
Ferrari yeniden zirveyi hedefliyor!
Vasseur: "Hamilton, Russell'dan daha fazla puan kazanıyor"

Vasseur: "Hamilton, Russell'dan daha fazla puan kazanıyor"

Formula 1
Belçika GP
Vasseur: "Hamilton, Russell'dan daha fazla puan kazanıyor"
Daha fazlası
Andrea Kimi Antonelli
Toto Wolff'ün ilk tercihi Antonelli, hayali ise Verstappen

Toto Wolff'ün ilk tercihi Antonelli, hayali ise Verstappen

Formula 1
Belçika GP
Toto Wolff'ün ilk tercihi Antonelli, hayali ise Verstappen
Antonelli, Spa'da Mercedes ile test yapacak

Antonelli, Spa'da Mercedes ile test yapacak

Formula 1
Belçika GP
Antonelli, Spa'da Mercedes ile test yapacak
Wolff: "2025 koltuğu için karar verirken veri odaklı davranacağız"

Wolff: "2025 koltuğu için karar verirken veri odaklı davranacağız"

Formula 1
Macaristan GP
Wolff: "2025 koltuğu için karar verirken veri odaklı davranacağız"
Mercedes
Daha fazlası
Mercedes
Russell'ın Spa'da diskalifiye olmasının sebebi aşınmış lastikleri miydi?

Russell'ın Spa'da diskalifiye olmasının sebebi aşınmış lastikleri miydi?

Formula 1
Belçika GP
Russell'ın Spa'da diskalifiye olmasının sebebi aşınmış lastikleri miydi?
Wolff: "Bir tur daha olsaydı takım emirlerini kullanmayı düşünebilirdik"

Wolff: "Bir tur daha olsaydı takım emirlerini kullanmayı düşünebilirdik"

Formula 1
Belçika GP
Wolff: "Bir tur daha olsaydı takım emirlerini kullanmayı düşünebilirdik"
Mercedes, Hamilton'a "gereksiz" telsiz mesajı göndermekle suçlandı

Mercedes, Hamilton'a "gereksiz" telsiz mesajı göndermekle suçlandı

Formula 1
Belçika GP
Mercedes, Hamilton'a "gereksiz" telsiz mesajı göndermekle suçlandı

Son Haberler

WRC, Finlandiya'da neden sanal virajları devreye sokuyor?

WRC, Finlandiya'da neden sanal virajları devreye sokuyor?

WRC WRC
Finlandiya Rallisi
WRC, Finlandiya'da neden sanal virajları devreye sokuyor?
Marko: "2025'te kartlar yeniden dağıtılacak"

Marko: "2025'te kartlar yeniden dağıtılacak"

F1 Formula 1
Belçika GP
Marko: "2025'te kartlar yeniden dağıtılacak"
Ferrari yeniden zirveyi hedefliyor!

Ferrari yeniden zirveyi hedefliyor!

F1 Formula 1
Belçika GP
Ferrari yeniden zirveyi hedefliyor!
Eski Alpine takım patronu Szafnauer, yeni bir ABD F1 projesine dahil olduğunu açıkladı

Eski Alpine takım patronu Szafnauer, yeni bir ABD F1 projesine dahil olduğunu açıkladı

F1 Formula 1
Belçika GP
Eski Alpine takım patronu Szafnauer, yeni bir ABD F1 projesine dahil olduğunu açıkladı

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye