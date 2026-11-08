Formula 1 Sao Paulo GP

Antonelli: "Bugün kazanmayı gerçekten çok istiyordum"

Kimi Antonelli, Sao Paulo Grand Prix'sinde yaşadığı sorunlara rağmen Mercedes'in takımlar şampiyonluğunu kazanmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Zeynep Taş Norman Fischer

Düzenlendi: 8 Kas 2026 20:00

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Sao Paulo Grand Prix'sinde beşinci olan Kimi Antonelli, yarışın ilk bölümünde güçlü bir performans sergilediklerini ancak kuru zemin lastiklere geçtikten sonra aracın arka tarafında denge sorunu yaşadığını dile getirdi.

Yarışın ardından konuşan Antonelli, "Evet, gerçekten üzücüydü çünkü bugün kazanmayı çok istiyordum."

"Çok iyi bir start aldık ve geçiş lastikleriyle geçirdiğimiz ilk bölüm de oldukça iyiydi. Rakiplerimizle aramızdaki farkı açmayı başarmıştık."

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

"Ancak kuru zemin lastiklere geçtikten sonra garip bir şey oldu. Aracın arka tarafı, oldukça tuhaf noktalarda bile çok dengesizdi. Bir şeyler yolunda gitmiyordu ve ardından spin attım. Bu da lastiklerde düzleşmeye neden olarak yarışımı olumsuz etkiledi. Sonrasında yol tutuşum kalmadı."

"Öte yandan takım için çok mutluyum çünkü bunu fazlasıyla hak ediyorlardı. Yalnızca burada pistte çalışan ekip değil, fabrikadaki ve Stuttgart'taki herkes, Mercedes-Benz, Mercedes-AMG... Herkes bu başarıya katkıda bulundu. Böyle bir ekibin parçası olduğum için minnettarım."

"Kesinlikle bu gece kutlama yapacağız. Ancak sezonun bitimine kadar kazanmamız gereken birkaç yarış daha var. Sezonu birkaç galibiyet daha alarak tamamlayabilirsem çok daha mutlu olacağım. Ardından 2027 sezonuna büyük umutlarla başlayabiliriz."

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- Motorsport.com Ekibi

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