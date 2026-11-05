Formula 1

Antonelli, Brezilya'da Senna'yı özel bir kask tasarımıyla anacak

2026 Formula 1 dünya şampiyonu Kimi Antonelli, Brezilya Grand Prix'sinde yarış efsanesi Ayrton Senna'yı özel bir kask tasarımıyla onurlandıracak.

Lydia Mee Zeynep Taş

Yayın tarihi: 5 Kas 2026 07:05

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Kimi Antonelli, bu hafta sonu Interlagos'ta 2026 dünya şampiyonu unvanıyla piste çıkacak.

İtalyan pilot, Sao Paulo Grand Prix'sinde Ayrton Senna'ya ithafen hazırlanan özel bir kask kullanacağını doğruladı. Bu tasarım, Brezilyalı efsanenin 1991 yılında kendi ülkesinde ilk kez kazandığı yarışın 35. yıl dönümüne de gönderme yapacak.

Antonelli, "Brezilya için, Ayrton adına özel bir kaskım olacak."

"Çünkü aynı zamanda onun kazandığı yarışın üzerinden 35 yıl geçmiş olacak. Dolayısıyla bu, Brezilya ve Ayrton için hazırlanmış bir anma kaskı olacak. Sanırım bu, şimdiye kadar tasarladığım en iyi kasklardan biri."

"Umarım hepiniz beğenirsiniz. Ancak evet, gerçekten çok özel bir hafta sonu olacak. Oraya gitmek için sabırsızlanıyorum çünkü Brezilya'dan gelen destek genel olarak inanılmazdı. Bu destek yalnızca bu yıl değil, geçen yıldan itibaren de çok güçlüydü."

"Bu nedenle yeniden oraya gitmek için heyecanlıyım. Umarım harika bir hafta sonu geçiririz." dedi.

Genç İtalyan ayrıca Senna'nın Lotus'ta ve 1988'de McLaren ile ilk dünya şampiyonluğunu kazandığı sezonda kullandığı 12 numaralı yarış numarasıyla mücadele ediyor.

Antonelli, Senna'dan bu yana 12 numarayla dünya şampiyonluğu kazanan ilk sürücü oldu. İtalyan pilot, 2027 sezonunda 1 numaraya geçmek yerine mevcut numarasını kullanmayı sürdürecek.

Meksika'da bu konuyla ilgili konuşan Antonelli, "Açıkçası benim için çok özel bir numara olduğu için 12'yi kullanmayı sürdüreceğim."

"Bu aynı zamanda ayaklarımın yere basmasını ve mütevazı kalmamı sağlayan bir yol. 12 numarayı korumanın bana yeniden başlangıç yapabileceğim ve her şeyi baştan inşa edebileceğim bir nokta sunduğunu hissediyorum. Böylece kendimi daha fazla geliştirmeye çalışabilirim." dedi.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

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