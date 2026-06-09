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Formula 1 Monako GP

Antonelli: "Baskının beni geçen yılki gibi yok etmesine izin vermeyeceğim"

Formula 1 şampiyona lideri Kimi Antonelli, 2026 sezonunda artan şampiyonluk baskısının kendisini geçen yılki gibi etkilemesine izin vermeyeceğini söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Kimi Antonelli, Monako Grand Prix'si hafta sonunda sergilediği üstün performansla üst üste beşinci galibiyetini elde ederek takım arkadaşı George Russell ile arasındaki puan farkını 68’e çıkardı.

Yarışın büyük bölümünü kontrol altında götüren Antonelli, iki güvenlik aracı ve bir kırmızı bayrakla tamamen değişen yarış senaryosunda soğukkanlılığını korudu. Yeniden startta Lewis Hamilton'ın Ferrari'sine karşı pozisyonunu savunarak kritik bir galibiyet elde etti.

Antonelli’nin 2026'daki istikrarlı ve dominant performansı, çaylak sezonundaki inişli çıkışlı grafiğinin tam tersini oluşturuyor. Genç pilot, özellikle geçen yıl sezonun Avrupa ayağında zor bir dönem geçirmişti ancak artık elde ettiği başarılarla birlikte gelen baskıyı daha iyi yönetmeye çalışıyor.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes-AMG W17

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes-AMG W17

Fotoğraf: Erik Junius

Sky Sports F1'e konuşan Antonelli şu ifadeleri kullandı: "Baskıyı mümkün olduğunca kabul etmeye çalışıyorum çünkü geçen yıl Avrupa sezonunda olduğu gibi baskının beni yok etmesini istemiyorum."

"Bu yüzden baskıyı, mücadeleyi kucaklamaya çalışıyorum ve mümkün olduğunca keyif almaya çalışıyorum. Başka hiçbir şey için endişelenmeden sadece sürüşe odaklanıyorum."

"Yapmamız gerekenler henüz bitmedi. Önümüzde hâlâ uzun bir sezon var ve sürekli zorlamamız, seviyeyi yükseltmemiz gerekiyor. Hedefim bu performansı sürdürmek."

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