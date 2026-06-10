Antonelli Barselona seansında koltuğunu devrediyor: Vesti piste çıkacak

Formula 1’de takımların sezon boyunca her bir araçta ikişer kez olmak üzere toplamda dört serbest antrenman seansını genç yeteneklere ayırma zorunluluğu bulunuyor.

Griddeki tüm pilotların testlerden ve geçmiş yarışlardan dolayı avucunun içi gibi bildiği Katalonya Pisti, bu kuralı aradan çıkarmak isteyen takımların ilk tercihi oldu. McLaren ve Williams’ın ardından Mercedes de Barselona’da genç bir isme şans vereceğini duyurdu.

Mercedes Takım Patronu Toto Wolff, şampiyona lideri Kimi Antonelli’nin koltuğuna yedek pilot Frederik Vesti’nin geçeceğini şu sözlerle açıkladı: "Fred, ilk antrenman seansında Kimi’nin aracını devralacak.”

Frederik Vesti, Mercedes, George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Fotoğraf: Mercedes AMG

“Kendisi, W17’nin gelişim sürecinde ve bu paketten nasıl daha fazla performans alabileceğimizi anlama konusunda simülatörde çok önemli görevler üstlendi.”

“Bu seans, simülatörde yaptığı çalışmaları gerçek araca aktarması ve bizim de aracı geliştirmeye devam ederken çok kıymetli veriler elde etmemiz adına harika bir fırsat olacak."

Mercedes F1 aracını en son geçen yılki Meksika Grand Prix'sinin ilk antrenman seansında kullanan Danimarkalı sürücü, bu yılki W17 modelinin direksiyonuna ilk kez geçmenin heyecanını yaşıyor. Barselona pistine yabancı olmadığını belirten Vesti, şunları söyledi: "Barselona çok iyi bildiğim bir pist.”

“Bu yeni araçları ilk kez ocak ayındaki testlerde burada sürmüştük; dolayısıyla aradan geçen beş aylık yarış döneminin ardından buraya dönmek ve aracı ne kadar geliştirdiğimizi görmek çok ilginç olacak.”

Frederik Vesti, Mercedes Fotoğraf: Mercedes AMG

“Barselona hem hızlı hem de yavaş virajların harmanlandığı, yüksek süratli ve son derece teknik bir pist. Bu da doğru ayarları bulmayı her zaman zorlaştırır.”

“Özellikle çok fazla yüke maruz kalan arka lastiklerin yönetimi hafta sonunun anahtarı olacak.”

“Cuma günü piste çıkıp W17’nin direksiyonuna geçeceğim için çok heyecanlıyım.”

“Yılın başından beri bu anı bekliyordum. Hafta sonu boyunca da takımla çok yakın çalışmaya devam edeceğim."