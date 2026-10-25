Formula 1 Amerika GP

Antonelli: “Artık şampiyonluğa çok yakınız”

Austin’de damalı bayrağı ilk sırada geçerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan Kimi Antonelli, uyguladıkları tek pit stop stratejisinin başarılı olduğunu söyledi.

Neşe Akkoyun

Düzenlendi: 25 Eki 2026 21:58

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

ABD Grand Prix’sinde podyumun en üst basamağına çıkan Kimi Antonelli, Mercedes’e bu sezonki kritik galibiyetlerden birini kazandırdı. Ferrari ve Red Bull’un baskısına rağmen tek pit stop stratejisini başarıyla yöneten İtalyan pilot, aldığı bu sonuçla 2026 Dünya Şampiyonluğu kapısını da sonuna kadar aralamış oldu.

Yarışın ardından mutluluğunu dile getiren Antonelli, şu ifadeleri kullandı: "İhtiyacımız olan sonuç tam olarak buydu. Tüm takım bu galibiyeti sonuna kadar hak etti.”

“Bu yeni güncelleme paketini buraya getirmek için o kadar çok emek harcandı ki, sonunda karşılığını görmek gerçekten çok tatmin edici.”

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images

“Strateji açısından da mükemmel bir iş çıkardık. Tek pit stop kararını harika yönettik ve bunu sonuna kadar sürdürebildiğimiz için çok mutluyum. Bugün gerçekten muazzam bir takım çalışması vardı.”

“Şampiyonluğa artık çok yakınız. Sezonu en üst seviyede bitirmeye çalışıyoruz ve umarım çok kısa süre içinde şampiyonluğu ilan edebiliriz."

Antonelli, bir sonraki yarışta Russell ve Hamilton’un sonucu fark etmeksizin ilk 9. sıraya girebilirse şampiyonluğunu ilan etmiş olacak.

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- Motorsport.com Ekibi

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