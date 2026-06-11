Antonelli: “Artık kendimden şüphe etmiyorum”

Geçmişte yaşadığı zorlu dönemler ve potansiyeline dair hâlâ şüphe duyup duymadığı sorulan genç pilot, Formula 1'in kendisini hem bir pilot hem de bir insan olarak nasıl geliştirdiğini samimi bir dille aktardı: "Dürüst olmak gerekirse artık kendimden şüphe etmiyorum.”

“Geçen yıl, özellikle Avrupa’daki o zorlu dönemde kendimi çok sorguladım ve ciddi özgüven sorunları yaşadım. Ancak o günlerin o kadar kötü geçmesine rağmen şu an o dönemi yaşadığım için minnettarım.”

“Çünkü o kriz anı beni çok büyüttü ve kendimi tanımama yardımcı oldu. Formula 1'de geçirdiğim bir yılın ardından hem bir pilot hem de bir insan olarak çok olgunlaştım.”

“Elbette daha neler başarabileceğim ve potansiyelimin sınırlarının ne olduğu gibi cevaplanması gereken sorularım var ama artık kendimden şüphe etmiyorum."

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Geleceğe dair hedeflerinden de bahseden şampiyona lideri, iki yıl önce F2'de yarışırken bu noktaya geleceğini hayal bile edemediğini itiraf etti: "Biri bana iki yıl önce çıkıp 'F1'de şampiyonaya liderlik edeceksin' dese 'Sen delisin' derdim.”

“O dönem tek hedefim F1'e kapak atmaktı. Şampiyonluk için yarışmak aklımın ucundan geçmezdi.”

“Takımın bana verdiği araç inanılmaz, bu sayede zirvedeyiz.”

“Ancak rehavete kapılmamak, ayakları yere sağlam basmak ve sadece önümüzdeki yarışa odaklanmak şu an en kritik şey."

Monako’daki ikonik limana atlama kutlamalarını, "Suyun içinde ne olduğunu merak etmemiştim ama sıcak yarıştan sonra çok ferahlatıcıydı, unutulmaz bir andı." sözleriyle anan Antonelli, Barselona'da Mercedes’in gerçek gücünün ortaya çıkacağını belirtti: "Barselona bizim için çok ilginç bir hafta sonu olacak; çünkü Kanada’ya getirdiğimiz güncelleme paketinin gerçekte bize ne kadar tur zamanı kazandırdığını ilk kez burada net bir şekilde göreceğiz.”

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

“Kanada'daki dondurucu soğuklar ve ardından Monako’nun kendine has sıra dışı yapısı nedeniyle güncellemelerin tam potansiyelini analiz edemedik. Barselona çok daha standart ve geleneksel bir pist."

"Rakiplerimiz bize çok yakın. Red Bull Monako'da zaten çok güçlüydü.”

“Ferrari buraya yeni parçalar getirdi, kesinlikle podyum mücadelesinde olacaklardır.”

“McLaren de bu tarz yüksek süratli ve sıcak pistlerde çok iyi, Miami'de bunu gördük.”

“Dolayısıyla önümüzde net bir favori yok, çok çetin bir mücadele bizi bekliyor."