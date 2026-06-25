Antonelli: "Artık daha akıllıca yarışmalıyız"
Antonelli, şampiyonluk mücadelesinde Hamilton’ın baskısını hissetmeye başladıklarını belirterek takım içi mücadele konusunda daha dikkatli olacaklarını söyledi.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Hamilton’ın son yarışlarda harika bir form yakaladığını ve şampiyonluk kokusunu aldığını vurgulayan genç pilot, bu durumla baş etmenin kesinlikle kolay olmadığını ifade ederek, "Lewis kesinlikle formda. Şampiyonluk mücadelesine dahil oldu ve onun gibi güçlü bir rakiple baş etmek hiç kolay değil. Dürüst olmak gerekirse arkamdaki Max, Lando veya George olsaydı da aynı şey geçerli olurdu.”
“Bu durumları defalarca yaşamış, çok deneyimli pilotlara karşı yarışmak her zaman zordur. Lewis Barselona'da gerçekten de çok etkileyiciydi. 2021 yılındaki gibi çılgın bir şampiyonluk mücadelesine hazır mıyım? Her şeye hazır olmak zorundayım.”
"Savaşmaya ve elimden gelenin en iyisini yapmaya hazırım çünkü bu tarz fırsatlar her yıl karşınıza çıkmaz. Sezon sonuna doğru şampiyonluk mücadelesinin kızışma ihtimaline karşı hazır olmak için şu an öğrenebileceğim her şeyi öğrenmeye çalışıyorum." dedi.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes
Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Hamilton’ın şampiyonluk mücadelesine dahil olmasının ardından Antonelli, Toto Wolff ve George Russell ile takım içi mücadeleden ve kendi sürüş tarzından konuştuklarına da değindi.
"Yarış esnasında duygular çok yoğun oluyor, o an sadece elinizden gelenin en iyisini yaparak kazanmaya odaklanıyorsunuz.”
“Bu duyguları dizginlemek kesinlikle kolay olmayacak ancak Toto ve George ile yaptığımız konuşmalardan sonra ortak bir karara vardık: Artık çok daha akıllıca yarışmalıyız. Çünkü artık olay sadece George ve benim aramda değil, arkadan diğer rakipler de geliyor.”
“Bu hafta sonundan itibaren yarış tarzım duruma göre daha farklı olacak: Eğer rakipler bize çok yakınsa, sadece George ile yalnız mücadele ettiğimiz anlara kıyasla kesinlikle farklı bir stratejiyle yarışacağım."
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