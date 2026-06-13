Antonelli: "Araçta istediğim hissi bulamadım"

Mercedes'in genç pilotu Kimi Antonelli, İspanya'daki sıralama turlarında ilk üç içerisinde yer alarak yarış için güçlü bir başlangıç pozisyonu elde etti.

Ancak Antonelli, aracın verdiği hissin hafta sonu boyunca istediği seviyede olmadığını belirtti.

Cumartesi gününün ardından konuşan şampiyona lideri, "Şu ana kadar biraz zor bir hafta sonu geçiriyorum. Açıkçası araçta istediğim hissi tam olarak yakalayamadım."

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Dün yaptığımız uzun sürüşler oldukça güçlüydü. Ancak bugün biraz eksik kaldım. Bu yüzden yarışı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Yarış stratejisine de değinen Antonelli, startın kritik öneme sahip olacağını ve önündeki araçların hava koridorundan yararlanmaya çalışacağını söyledi: "İyi bir start almaya çalışacağız ve hava koridorunu en iyi şekilde kullanmaya odaklanacağız."