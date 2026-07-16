Antonelli: "Aracımız bütün sezon hızlıydı, Spa'da önde olmayı bekliyoruz"

Kimi Antonelli, bu hafta sonu gerçekleşecek Belçika Grand Prix'sine şampiyona lideri olarak geliyor.

Son yarış hafta sonu olan Britanya Grand Prix'sinde Antonelli, hem aracında sorun yaşadı hem de 5 saniye zaman cezası alarak damalı bayrağı 16. sırada gördü.

Silverstone'daki yarışı değerlendiren Antonelli, "Genel olarak çok güçlü bir hafta sonuydu. Seansların tamamında ön sıralardaydık ve bunu görmek gerçekten olumluydu. Daha önce bazı zorluklar yaşamamıza rağmen hızımızın hâlâ yerinde olması ve ivmemizi korumamız önemliydi."

"Benim yapmam gereken tek şey elimde olanı en iyi şekilde değerlendirmek. Kontrol edebildiğim her şeyi en üst seviyede yapmaya çalışıyorum." dedi.

Son üç yarışın ikisinde büyük puanlar alabilecek durumdayken kontrolü dışındaki nedenlerle sonuç alamamasının kendisini hayal kırıklığına uğrattığını kabul eden Antonelli, bunun motor sporlarının doğasında olduğunu söyledi.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Fotoğraf: James Sutton / LAT Images via Getty Images

"Elbette çok sinir bozucu. Ama motor sporlarında böyle şeyler yaşanabiliyor. Tabii ki artık bunun yeterli olduğunu düşünüyorum ama bu sporun bir parçası."

"Bunlar kontrol edemeyeceğiniz dış etkenler. Ben sadece elime geçen her fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeye ve kontrol edebildiğim şeylere odaklanmaya çalışıyorum. Geri kalanını zaman gösterecek."

"Takım, bu tarz sorunların tekrar yaşanmaması için gerçekten olağanüstü bir iş çıkarıyor."

Spa-Francorchamps'taki beklentileri sorulan Antonelli, Mercedes'in sezon boyunca rekabetçi olduğunu hatırlattı: "Aracımız bu sezon neredeyse her yarışta hızlıydı. Bu yüzden yine ön sıralarda olmayı bekliyoruz."

"Ferrari Silverstone'da çok güçlüydü. Bu biraz sürpriz oldu ama aslında özellikle sıralama turlarında ekstra performans bulabildiklerini biliyoruz. Bu hafta sonunda da güçlü olmalarını bekliyoruz."

"Ben her zamanki gibi kendi işime odaklanacağım. Ama elimizdeki paketin yine güçlü olacağı konusunda oldukça kendimize güveniyoruz çünkü sezon boyunca öyleydi."