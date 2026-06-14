Antonelli: "Araç adeta pes etti, Lewis'i yakalamaz imkansızdı"

Kimi Antonelli, pazar günü Barselona'da ikinci sırada ilerlerken, yarışın bitimine üç tur kala motor arızası yaşayarak yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

Yarış sonrası soruları yanıtlayan Antonelli, takım arkadaşı George Russell'ı geçtikten sonra ne yaşandığına dair soruya şu yanıtı verdi: "Evet, araç beni bıraktı, adeta pes etti."

"Ama yarışta böyle şeyler olur. Elbette sinir bozucu ama yine de bugün çok güçlü bir yarış çıkardığımı düşünüyorum. Özellikle sert lastiklerde tempomuz çok iyiydi, bu da olumlu bir şey. Bu yüzden şimdiden odağımı Avusturya'ya çevirmiş durumdayım."

10. virajda yaptığı hatalar ve pist limitleriyle ilgili soruya ise şu değerlendirmeyi yaptı: "İlk stintte ön lastik kilitleme problemi yaşadım. 10. virajda biraz fazla hata yaptım ve Bono'nun uyarılarına rağmen biraz fazla risk aldım."

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Bu kadar yüksek hızlı bir pistte arkadan takip etmek çok zor. Ama tempomuz gerçekten güçlüydü."

"George'u geçtikten sonra araç çok daha canlı hissettirdi ama içindeki tempoyu kullanamadım çünkü araç arızalandı."

"Yine de Lewis'i yakalamak imkansızdı, en iyi ihtimalle ikinci olabilirdik. Lewis adına çok mutluyum çünkü Ferrari ile ilk galibiyetini aldı."

Yarış sonrası Antonelli'ye Lewis Hamilton'ın şampiyonluk şansı da soruldu.

Genç pilot, Ferrari'nin güçlü formuna dikkat çekerek şunları söyledi: "Kesinlikle çok iyi durumdalar. Ferrari'nin inanılmaz derecede dayanıklı ve aynı zamanda hızlı bir aracı var."

"Bizim her fırsatı maksimuma çevirmemiz gerekiyor. Kolay olmayacak."