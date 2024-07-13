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Formula 1 Britanya GP

Antonelli, adı F1 ile anıldıkça üzerinde "büyük baskı" hissettiğini söylüyor

Kimi Antonelli, gelecek sezon Ferrari'ye geçecek olan Lewis Hamilton'ın yerine Mercedes ile adının anılmasının üzerinde baskı yarattığını söylüyor.

Neva Ünsaldı
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes testing at Imola

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes testing at Imola

Fotoğraf: Davide Cavazza

Andrea Kimi Antonelli, önümüzdeki yıl Mercedes F1 takımında Lewis Hamilton'ın yerine geçme konusunda en önemli adaylardan biri olarak gösteriliyor. Lewis Hamilton ise Ferrari'ye geçecek.

Andrea Kimi Antonelli, bu yıl Mercedes'ten tam zamanlı bir Formula 1 koltuğuyla ilişkilendirildiği için baskı hissettiğini itiraf etti. 

Birkaç yıldır Mercedes'in genç programının bir parçası olan Antonelli, geçen sezon Formula Regional Avrupa Şampiyonası'nı kazandıktan sonra bu yıl Formula 2'ye terfi etti. Geçen hafta sonu Silverstone'da, sprint yarışında ıslak koşullarda galip gelerek F2'de ilk zaferini elde etti.

17 yaşındaki İtalyan, yedi kez dünya şampiyonu olan Lewis Hamilton'ın Ferrari'ye katılacağı 2025'te onun yerine geçmesi muhtemel bir aday olarak gösteriliyor. 

İlk F2 zaferinden sonra konuşan Antonelli, bu yıl önemli bir baskı hissettiğini itiraf etti: “Her zaman baskıyla gerçekten iyi başa çıkmıyorum.” 

“Açıkçası, dürüst olmak gerekirse, bu sezon büyük bir baskı altındaydım.” 

“Ama Silverstone sprint yarışında bununla oldukça iyi başa çıktığımı söyleyebilirim.”  

“Hâlâ bazı gelişmeler var çünkü bazen hatalar yapıyorum.” 

Antonelli, Brackley merkezli ekip onu gelecekteki bir sürüş için hazırlarken, Mercedes F1 araçlarını zaten test etti. Mercedes, gelecek yıl George Russell'a kimin eşlik edeceği konusunda henüz bir karar vermedi, ancak Antonelli'nin önde gelen aday olduğuna inanılıyor. 

Bu yıl üzerine yoğun bir spot ışığı tutulmuşken, Antonelli, ilk F2 zaferinin gelişimi için önemli bir an olduğunu kabul etti. 

“Silverstone'daki sıralamalarda turumda bir hata yaptım ve oldukça fazla zaman kaybettim.”  

“Bu yüzden kesinlikle bazen olabileceğim gibi performans göstermiyorum. Ama her seferinde baskıyla en iyi şekilde başa çıkmaya çalışıyorum ve bence bugün gerçekten bunun örneğiydi.”

“Bu benim için büyük bir rahatlama oldu çünkü gerçekten omuzlarımdan büyük bir yük aldı.” dedi Antonelli.

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