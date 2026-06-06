Ana içeriğe geç

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Formula 1 Monako GP

Antonelli: "Adeta 'sihirli' bir tur attım!"

Kimi Antonelli, Monako Grand Prix sıralama turlarında kariyerinin en etkileyici performanslarından birine imza atarak pole pozisyonunu kazanmasını sağlayan turunu övdü.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Alex Bierens de Haan / Getty Images

Pole pozisyonunu elde eden Kimi Antonelli, sıralama seansında her şeyin kusursuz şekilde bir araya geldiğini söylerken, takımın cuma gününden cumartesi gününe gösterdiği gelişime de dikkat çekti.

Sıralama turlarının ardından konuşan Mercedes pilotu, performansından duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi: "Attığım tur, bizim 'sihirli' dediğimiz turlardan biriydi."

"Her şeyi kusursuz şekilde bir araya getirebildim."

Antonelli, sıralama turlarının son bölümünde Max Verstappen ile yaşadığı mücadeleye de değindi.

"Max ile çok yakın geçen bir sıralama seansıydı."

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Q3’teki ilk turumuzda aramızda sadece bir milisaniye vardı."

"Ancak son turumun iyi olduğunu biliyordum ve bunun yeterli olmasını umuyordum. Gerçekten çok yakındı, bu yüzden çok mutluyum."

Antonelli, pole pozisyonunun arkasındaki en önemli faktörlerden birinin takımın gece boyunca yaptığı çalışmalar olduğunu söyledi.

Mercedes pilotu, "Takıma gerçekten teşekkür etmem gerekiyor."

"Dün biraz zorlanmıştık ancak bugün performansımızı önemli ölçüde geliştirmeyi başardık." şeklinde konuştu.

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber 2026 Monako GP sıralama: Antonelli yine pole'de, Verstappen ve Hamilton takipte
Sonraki haber Verstappen: "Attığım tüm turlardan genel olarak çok memnunum"

Öne Çıkan Yorumlar
Daha fazlası
Zeynep Taş

Russell: "Kontrolüm dışında olan şeyler yüzünden 40 puan kaybettim"

Formula 1
Formula 1
Russell: "Kontrolüm dışında olan şeyler yüzünden 40 puan kaybettim"

Stroll: "Kaza anında araç beni resmen duvara itti"

Formula 1
Formula 1
Monako GP
Stroll: "Kaza anında araç beni resmen duvara itti"

Leclerc: "Hiç böyle bir problem yaşamamıştım, dört frenin üçü çalışmıyordu"

Formula 1
Formula 1
Monako GP
Leclerc: "Hiç böyle bir problem yaşamamıştım, dört frenin üçü çalışmıyordu"
Daha fazlası
Andrea Kimi Antonelli

Verstappen'den Antonelli'ye start tavsiyesi: "Işıklar söndüğünde 1 saniye bekle!"

Formula 1
Formula 1
Monako GP
Verstappen'den Antonelli'ye start tavsiyesi: "Işıklar söndüğünde 1 saniye bekle!"

Antonelli, Russell'ın şampiyonluk yorumuna katılmıyor: "Kazanmadığım bir şeyi nasıl kaybedebilirim?"

Formula 1
Formula 1
Monako GP
Antonelli, Russell'ın şampiyonluk yorumuna katılmıyor: "Kazanmadığım bir şeyi nasıl kaybedebilirim?"

Antonelli: "Hamilton-Rosberg tarzı bir rekabet yaratmak istemiyoruz"

Formula 1
Formula 1
Antonelli: "Hamilton-Rosberg tarzı bir rekabet yaratmak istemiyoruz"
Daha fazlası
Mercedes

Russell: "2026 kuralları sayesinde Monako’da limitleri daha çok zorlayabileceğiz"

Formula 1
Formula 1
Monako GP
Russell: "2026 kuralları sayesinde Monako’da limitleri daha çok zorlayabileceğiz"

Rosberg: "Hamilton ile yaptığımız kazalar, bilinçli olarak geri adım atmamamın sonucuydu"

Formula 1
Formula 1
Monako GP
Rosberg: "Hamilton ile yaptığımız kazalar, bilinçli olarak geri adım atmamamın sonucuydu"

Ralf'ten Russell'a uyarı: "İkinci pilot konumuna düşebilir"

Formula 1
Formula 1
Ralf'ten Russell'a uyarı: "İkinci pilot konumuna düşebilir"

Son Haberler

FIA kararlarını açıkladı: Hadjar podyumda, Perez Cadillac’ın ilk puanını kaybetti

Formula 1
F1 Formula 1
Monako GP
FIA kararlarını açıkladı: Hadjar podyumda, Perez Cadillac’ın ilk puanını kaybetti

Sainz: "İnsanların aptalca riskler alması yarışımı mahvetti"

Formula 1
F1 Formula 1
Monako GP
Sainz: "İnsanların aptalca riskler alması yarışımı mahvetti"

Russell: "Kontrolüm dışında olan şeyler yüzünden 40 puan kaybettim"

Formula 1
F1 Formula 1
Russell: "Kontrolüm dışında olan şeyler yüzünden 40 puan kaybettim"

Monako kaosu yarışın ardından devam ediyor: Hadjar hakemler kuruluna çağırıldı

Formula 1
F1 Formula 1
Monako GP
Monako kaosu yarışın ardından devam ediyor: Hadjar hakemler kuruluna çağırıldı

Özellik

Prime içeriğini keşfedin

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle