Antonelli: "Adeta 'sihirli' bir tur attım!"

Pole pozisyonunu elde eden Kimi Antonelli, sıralama seansında her şeyin kusursuz şekilde bir araya geldiğini söylerken, takımın cuma gününden cumartesi gününe gösterdiği gelişime de dikkat çekti.

Sıralama turlarının ardından konuşan Mercedes pilotu, performansından duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi: "Attığım tur, bizim 'sihirli' dediğimiz turlardan biriydi."

"Her şeyi kusursuz şekilde bir araya getirebildim."

Antonelli, sıralama turlarının son bölümünde Max Verstappen ile yaşadığı mücadeleye de değindi.

"Max ile çok yakın geçen bir sıralama seansıydı."

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Q3’teki ilk turumuzda aramızda sadece bir milisaniye vardı."

"Ancak son turumun iyi olduğunu biliyordum ve bunun yeterli olmasını umuyordum. Gerçekten çok yakındı, bu yüzden çok mutluyum."

Antonelli, pole pozisyonunun arkasındaki en önemli faktörlerden birinin takımın gece boyunca yaptığı çalışmalar olduğunu söyledi.

Mercedes pilotu, "Takıma gerçekten teşekkür etmem gerekiyor."

"Dün biraz zorlanmıştık ancak bugün performansımızı önemli ölçüde geliştirmeyi başardık." şeklinde konuştu.