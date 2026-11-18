Formula 1 Las Vegas GP
Antonelli: “2027'de Russell'ın acımasız olmasını bekliyorum”
2026 Formula 1 dünya şampiyonu Andrea Kimi Antonelli, gelecek sezon Mercedes'teki takım arkadaşı George Russell'ın çok daha sert bir rakip olacağını düşünüyor. İtalyan pilot, 2027'de kendisine en büyük rakip olarak Max Verstappen'i gösterirken Lewis Hamilton ile mücadele etmenin de kendisi için özel olacağını söyledi.
Kemal Şengül
Yayın tarihi: 18 Kas 2026 07:11
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George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes
Fotoğraf: Hector Vivas / Formula 1 via Getty Images
Andrea Kimi Antonelli, 2027 sezonunda Mercedes W18'in burnunda 1 numaralı şampiyonluk numarasını taşımayacak olsa da son dünya şampiyonu unvanıyla sezonun en önemli favorilerinden biri olacak.
İtalyan pilot, 2026 sezonunda takım arkadaşı George Russell ile girdiği mücadeleyi kazanarak şampiyonluğa ulaştı. Sezonun başında favori gösterilen Russell, Avustralya'da takım arkadaşına karşı üstünlük kurmuştu. Ancak Çin Grand Prix'sinden itibaren Antonelli kontrolü ele aldı ve sezonun geri kalanında liderliğini korudu.
Autosprint'e konuşan Antonelli, 2027 sezonunda Max Verstappen'i en büyük rakibi olarak gördüğünü belirtti.
Bununla birlikte Mercedes garajının diğer tarafında kendisini zorlayacak çok güçlü bir rakip bulunduğunun da farkında: “Her üst düzey takım, kendi yıldız pilotunu şampiyonluk mücadelesine hazırlayacaktır. Bir isim vermem gerekirse Max Verstappen derim. Elbette Lewis Hamilton ile mücadele etmek de adeta şiir gibi olurdu. Ancak garajın diğer tarafında George Russell'ın son derece sert ve acımasız olmasını bekliyorum.”
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