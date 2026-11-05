Formula 1 Sao Paulo GP

Antonelli: "2027 sezonu için hazırlanmaya şimdiden başlayacağım"

2026 F1 Dünya Şampiyonu Kimi Antonelli, 2027 sezonuna hazırlanmaya başlayacağını ve şampiyonluk dolayısıyla rehavete kapılmayacağını dile getirdi.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 5 Kas 2026 20:17

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Kimi Antonelli, geçtiğimiz hafta gerçekleşen Meksika Grand Prix'sini üçüncü sırada bitirerek Formula 1 kariyerindeki ilk dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Dünya şampiyonluğunu kazanmasının ardından yalnızca birkaç gün içerisinde yoğun bir program geçiren Antonelli, yaşananları henüz tam anlamıyla sindiremediğini itiraf etti.

Antonelli, "Yaşananları sindirmek için biraz daha fazla zamanım olmasını isterdim. Son birkaç günde gerçekten inanılmaz bir olaylar zinciri yaşadım. Önce şampiyonluğu kazandım, ardından Senna'nın ailesiyle vakit geçirdim. Bu da başlı başına inanılmaz bir deneyimdi."

"Burada olduğum için gerçekten heyecanlıyım. Sezonu güçlü bir şekilde tamamlamak için iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda 2027 hazırlığım da şimdiden başlıyor."

"Sezonu iyi ve güçlü tamamlamak önemli olacak. Böylece 2027 öncesinde öz güven kazanabiliriz. Sezon sona erdiğinde ise diğer her şeyin tadını çıkarmak için birkaç günüm olacak." dedi.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Michael Potts / LAT images via Getty Images

Meksika Grand Prix'sinde kendisini iyi hissetmediğini belirten Antonelli, kutlamaların ardından sağlık durumunun da iyileştiğini söyledi.

Antonelli, "Kendimi daha iyi hissediyorum. Meksika'da tüm hafta sonu kendimi iyi hissetmemiştim. Bu açıdan kesinlikle daha iyi durumdayım. %100 değilim ama üç yarışlık yoğun takvimler genellikle oldukça yorucu oluyor."

"Şampiyonluk mücadelesi sona erdiği için sürüşten daha fazla keyif alabileceğimi düşünüyorum. Ancak önemli olan fazla rahatlamamak. Şampiyonluğu kazandım ama hâlâ işimizi doğru yapmamız gerekiyor. Aynı odağı ve yoğunluğu korumak önemli olacak."

"Ayrıca hâlâ kazanmamız gereken bir takımlar şampiyonluğu var. Bu, takım için çok önemli. Umarım bu hafta sonu şampiyonluğu garantileyebiliriz."

"Ben kendi adıma yalnızca yarışı kazanmaya odaklanmaya çalışacağım. Pistte aynı kararlılık, yoğunluk ve kazanma arzusuyla mücadele etmeye devam edeceğim. Elbette biraz daha rahat olacağım ama gereğinden fazla değil." şeklinde konuştu.

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- Motorsport.com Ekibi

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