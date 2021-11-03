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Hamilton'ın babası: "Şampiyonluk savaşı bitince, Lewis ve Max yine kucaklaşacak"

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Anthony Hamilton, oğlu Lewis ve Max Verstappen'in gergin bir ilişkileri olduğunu yalanladı ve onların sadece "ezeli rakipler" olduklarını söyledi.

Hamilton'ın babası: "Şampiyonluk savaşı bitince, Lewis ve Max yine kucaklaşacak"

İki şampiyonluk rakibi bu sezon pistte iki kez çarpıştı. Silverstone'daki yüksek hızlı kazalarının ardından Verstappen yarış dışı kalmıştı. Monza'da ise tekrar karşı karşıya geldiler ve ikisi de yarış dışı kaldılar.

İkilinin ilişkisinin sezon boyunca potansiyel olarak nasıl değiştiği hakkında çok yorum yapıldı. Ancak Mercedes sürücüsünün babası, rekabetlerinin sadece sportif nedenlerle olduğunu ve ikisinin de sezon bittikten sonra "büyük bir kucaklaşma" yapacağını söyledi.

Hamilton'ın babası, talkSPORT'a şampiyona rakiplerinin anlaşamadıkları konusunda, "Hayır, bu doğru değil, onlar ezeli rakipler."

"Lewis, Max'in olmak istediği yer, Max ise Lewis'in olmak istediği yer."

"Ringe giren boksörler gibiler ama bütün bunlar bittiğinde ikilinin arasında kocaman kucaklaşmalar, kahkahalar ve öpücükler olacağını garanti ediyorum." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, passes as Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, runs wide

Lewis Hamilton, Mercedes W12, passes as Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, runs wide

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Hafta sonu Austin'de, Red Bull ve Mercedes sürücülerinin 2. antrenmanlarda aynı anda tur zamanı atmaya başladıkları ve ilk viraja eş zamanlı yöneldikleri başka bir olay anı daha oldu.

Verstappen sonunda geri çekildi, ancak bu durumla eğlenmedi, orta parmağını kaldırdı ve Hamilton'a takım radyosunda "aptal" dedi.

Ancak Hamilton'ın babası, pist dışında dostane ilişkilerden hoşlanan Lando Norris, Carlos Sainz ve Daniel Ricciardo'nun Amerika'nın ilk turundaki mücadelesini işaret etti ve rakiplerin pistte birbirleriyle çok arkadaş canlısı olamayacaklarını açıkladı. 

Anthony, "Bunun adı rekabet."

“Rakibinizle çok arkadaş canlısıysanız, gazı biraz fazla bırakırsınız. Gridin kalanına, Amerika'daki iki McLaren sürücüsü ve Ferrari sürücülerinin arasındakilere bakın. Bu adamlar arkadaş."

"Bu yarış. Pist dışındayken çok arkadaş canlısı olabilirsiniz ama aşkta ve savaşta her şey mubahtır." dedi.

Verstappen, Austin'deki zaferiyle dünya şampiyonasında Hamilton'dan uzaklaştı ve Meksika'daki 18. yarışa giderken rakibiyle puanı farkını 12'ye çıkardı.

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