Anthony Hamilton: "Oğlum liderliği ele geçirdikten sonra yarışı kontrolü altına aldı"
Lewis Hamilton'ın babası Anthony Hamilton, oğlunun İngiltere Grand Prix'sinde liderliği son pit stop aşamasında ele geçirmesinden sonra yarışı "tam olarak kontrol altına aldığını" düşünüyor.
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, 1st position, celebrates in Parc Ferme with his father Anthony Hamilton
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Hamilton, kariyerinde dokuzuncu kez evinde ulaştığı zaferle 2021'den bu yana ilk kez tekrar kazandı.
Yedi kez dünya şampiyonu olan Hamilton, o sırada yarış liderliğinde olan Lando Norris'ten bir tur önce pit stop yaparak kuru zemin lastiklerine geçti.
Bu, Hamilton'ın pist üstü pozisyonunu elde etmesine ve Max Verstappen'in son dakikadaki ataklarına direnerek 104. kez birinciliğe ulaşmasına olanak sağladı.
Mercedes sürücüsünün kariyerinde kartingden itibaren önemli bir rol oynayan babası Anthony, Hamilton'ın tekrar en üst basamağa dönmesinin ardından Sky Sports'a konuştu: "Bu ne kadar çılgıncaydı? Bunu asla bırakmayacaktı. Sadece zamanlara bakmanız gerekiyordu.”
“Burada bir ondalık, orada bir ondalık… Ne olursa olsun. Lewis tam olarak kontrol altına almıştı. Altındaki lastiklerle, bu galibiyetin özellikle İngiliz halkı için elinden kaymasına kesinlikle izin vermeyecekti. Ve onu motive eden buydu."
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Hamilton'ın Silverstone'daki son zaferi, evindeki seyircisi önünde dokuzuncu zaferi oldu.
İlk zaferini 2008'de zorlu koşullarda kazanarak 50 saniyeden fazla bir farkla birinci olmuştu.
Hava koşullarındaki değişiklik göz önüne alındığında, Anthony, Pazar günü Hamilton'ın "kendi ortamında" olduğunu düşündü.
"Biliyor musunuz, her zaman hissederim. Çünkü her zaman bilirim."
"Sonuçta, Lewis dün ikinci başlamıştı. Hayal kırıklığına uğradı. 'Daha iyi yapabilirdim' dedi sıralama turlarından sonra.”
"Eve gidiyor, yeniden odaklanıyor ve geri dönüyor. Biliyorsunuz ki her şeyi hesapladı.”
"Ortamın değişmesini bekledi. Ve ortam değiştiğinde, o kendi ortamında oluyor." dedi Anthony Hamilton.
Anthony, "Bu takım için harika, İngiliz halkı için harika. İnanamıyorum, kalabalığın arasından geçerken bu adamlar şort ve tişört giymişti. Büyük Britanya’nın meşhur havasını bekliyorlardı. Ama bu adamlar hala burada. Şikayet etmiyorlar, harika bir hafta sonu bekliyorlar.”
"Onlara bunu sağlayabildiğimiz için ne kadar gurur duyuyoruz? Bu İngiliz halkı için önemli, ama aynı zamanda motor sporları için de harika, değil mi?" diye ekledi.
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