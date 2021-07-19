Anthony Hamilton: "Lewis'in Max ile bir sorunu yok"

Pazar günkü Britanya Grand Prix’sinin ilk turunda, Hamilton ile Verstappen hızlı bir start alarak tekerlek tekerleğe mücadele etmeye başladılar. Fakat Copse virajında Mercedes pilotunun sol ön lastiği ile Verstappen sağ arka lastiği temas etti ve Hollandalı pilot, saniyeler içinde kendini bariyerlerde buldu. Ardından Verstappen tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Yarıştan sonra Mercedes ve Hamilton’ın yaptığı uzun süren kutlamalar bir tartışma konusu oldu ve Red Bull pilotu, kendisi hastanedeyken şampiyonadaki ana rakibinin bu kadar kutlama yapmasını “saygısızca ve sportmenlik dışı” bulduğunu söyledi.

Fakat Mercedes pilotunun babası Lewis Hamilton, ikili arasında bir sorun olmadığını ve yaşanan temasın sadece bir yarış olayı olduğunu belirtti.

Sky’a verdiği demeçte Anthony Hamilton, “Günün sonunda, bu bir yarış olayı ve bu tarz kazalar %99 yarış olayı sayılıyor. Aksi takdirde ne olmasını istiyorsunuz? Pilotlar düzlükler sıraya girsin ve birbirlerine karşı mücadele etmesin mi? Burada yarışıyoruz.” dedi.

Ayrıca Verstappen’in ciddi bir durumu olmamasının ve hayranlara iyi bir yarış sunulmasının, en önemli nokta olduğunu da belirtti.

“Bu hafta sonu hakkındaki en önemli şey Max’in iyi olmasının yanı sıra, hayranların inanılmaz bir yarış izleyebilmiş olması. Asıl konuşmamız gereken şey bu.”

“Lewis’in Max ile hiçbir sorunu yok. İkisi de piste çıkıp iyi bir yarış geçirmek istiyor. Bazen, her şey istediğiniz yönde gitmez. Dediğim gibi bu sadece yarışmak.”

Race Winner Lewis Hamilton, Mercedes F1 celebrates in Parc Ferme with his father Anthony Hamilton 1 / 1 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images