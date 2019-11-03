Anthony Hamilton: "2007'deki ilk şampiyonluk mücadelesi gibi hissediyorum"
Kariyeri boyunca oğlunu destekleyen Anthony Hamilton, Amerika'da 6. şampiyonluğunu kazanan Lewis Hamilton için duygusal açıklamalarda bulundu.
Hamilton'ın yarış pilotu olmasında ve bugünlere gelmesinde en büyük paya sahip isimlerden birisi olan Anthony, oğlunu 6. şampiyonluğunda yalnız bırakmadı.
Hamilton'ın babası ile annesi ve bazı akrabaları, Mercedes pilotunun 6. şampiyonluğunu kutladığı Amerika'da yanında yer aldılar.
Yarışın ardından konuşan Anthony Hamilton, "Güneşin parladığı esnada burada olduğum için mutluyum. İnanılmaz bir galibiyet, 6 dünya şampiyonluğu. Kim bu kadarını hayal edebilirdi ki?"
"Çok fazla şampiyonluk hakkında konuşmuyorduk. Her zaman bir sonraki yarışta iyi iş çıkarma hakkında konuşuruz. Pilot olarak her zaman son yarışınızda gösterdiğiniz performans kadar iyisinizdir. Bu yüzden her zaman mümkün olduğu kadar yarışı kazanmaya, bu şekilde dünya şampiyonluğu fırsatı geldiğinde kazanmaya odaklanmalısınız."
"Onun yarış boyunca lastiklerini mümkün olan en iyi şekilde idare ettiğinden eminim ancak yeterli olmadı. Valtteri'nin pole pozisyonunu, ardından galibiyeti almasından, bizim ise 5. sıradan ikinciliğe yükselmemizden memnunum."
"Lewis buraya gerçekten iyi arkadaşlarını topladı. Ailenin önemli isimleri de burada."
"6. dünya şampiyonluğu onun için çok değerli. Birlikte dünya şampiyonluğunu ilk kez kazanma fırsatı yakaladığımız 2007'deki gibi hissediyoruz." dedi.
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|Birleşik Devletler GP
|Pilotlar
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|Editör
|Abdullah Çelik
Anthony Hamilton: "2007'deki ilk şampiyonluk mücadelesi gibi hissediyorum"
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