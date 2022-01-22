Annesi bile Rossi'nin F1'de yarışmasını istemiş

Rossi, geçen yıl 26 yıllık motosiklet kariyerine son noktayı koydu. İtalyan sürücü, kariyeri boyunca dokuz şampiyonluk, 115 zafer ve 235 podyum elde etti.

Fakat motosiklet kariyeri, 200'li yılların ortalarında bitebilirdi. Çünkü Ferrari ile Formula 1 testi yapan Rossi, burada yarışması için teklif almıştı.

In Depth With Graham Bensinger'e konuşan Rossi, Ferrari ile yaptığı ilk test sorulduğunda şöyle yanıt verdi: "Açıkçası bu, hayatımın harika anlarından birisiydi."

"Stefano Domenicali beni aradı ve 'neden araçlarımızdan birisini denemiyorsun? Fiorano'da ilginç ve hızlı bir pistimiz var, gel burada bir test yapalım' dedi."

“Ben de bu teklifi kabul ettim ve testi organize ettik."

"Aslında test için buraya bir gün öncesinden gizlice geldik çünkü testin gizli kalmasını istiyorduk. Fakat sonunda öyle olmadı!" dedi.

Valentino Rossi Fotoğraf: Ferrari Media Center

Bu testin ardından Valensiya'da bir başka test daha yapan Rossi, 14 Formula 1 pilotuyla aynı pisti paylaştı.

İlk gün plana göre gitmedi ve Rossi, ıslak zeminde çakıl havuzuna gömüldü. Fakat ikinci gün işler yolunda gitti ve dokuzuncu oldu. En hızlı turu, Michael Schumacher'den 0.7 saniye daha yavaştı.

Formula 1 gridine atılmaya “çok yakın” olduğunu söyleyen Rossi, sözlerine şöyle devam etti: “2006'da Valensiya'da gerçek F1 pilotlarıyla beraber ciddi bir test yaptım."

“Bence çok güzel bir testti, oldukça hızlıydım."

“Fakat eve döndüğümde MotoGP'de devam etmeye karar verdiğimi hatırlıyorum.”

"Aslına bakarsanız Formula 1'e geçme planı vardı fakat doğrudan Ferrari ile değildi. Daha küçük bir takımla başlamam, tecrübe edinmeye çalışmam ve yeterince hızlıysam o zaman Ferrari'ye geçmem amaçlanıyordu."

"Fakat ortada bir sürü soru işareti vardı."

“Ayrıca benim tarafımda, bu kararı almama yönelik çok fazla baskı vardı. 'F1'i seç, Ferrari'ye git' gidiyorlardı çünkü bu büyük bir şeydi."

"Kararımı açıklamak istediğimde herkes bana ‘hayır, hayır, F1'e gitmelisin’ diyordu, hatta annem de öyleydi."

“Sanırım kendim karar vermem gerekiyordu ve kalbim bana MotoGP'de kalmam gerektiğini söyledi."

Rossi, seride kalmasının ardından şampiyonluklarına yenilerini ekledi ve adını spor tarihine altın harflerle yazdırdı.

Valentino Rossi, nearby Fiorano track: Valentino Rossi ve Michael Schumacher Fotoğraf: Ferrari Media Center