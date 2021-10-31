Anket sonuçları, F1'in taraftarlar hakkındaki 'hislerini' doğrulamış

Motorsport Network tarafından F1 ve Nielsen Sports ile ortaklaşa yaptırılan F1 Küresel Anketinin sonuçları, 187 farklı ülkeden 167.000'den fazla taraftarın yanıtlarının ardından Amerika Grand Prix'sinden önce açıklandı.

Anket, F1 seyircisinin gençleştiğini ve daha çeşitli hale geldiğini ortaya koydu. Ankete katılanların ortalama yaşı 2017'de 36'dan 32'ye düşerken, kadınların katılımı son dört yılda neredeyse ikiye katlandı.

Beş yıl veya daha kısa bir süredir F1'i takip eden taraftarların sayısında da bir artış oldu ve ABD, Hindistan, Çin ve Meksika gibi ülkelerde özellikle büyüme görüldü.

Domenicali bu olumlu sonuçları, “geleceğimiz için bize en cesaret verici ve en önemli güç” olarak nitelendirdi.

Domenicali, "Bence çeşitlilik ve genç izleyiciler, daha fazla insanın dikkatini çekmemiz açısından zenginleşmemizi sağlayacak."

“Bu, genç neslin çalışma ve davranış biçimine yakın bir dile, doğru anlatıma ve doğru araçlara sahip olmanın etkisini gerçekten gördüğümüz bir şey."

"Bu, gerçekten bu açıdan daha da fazla çabalamamız gereken bir şey." dedi.

F1, 2017'nin başlarında Liberty Media tarafından satın alınmasından bu yana dijital platforma daha fazla odaklandı ve canlı yayın gibi alanlarda gelişti.

Drive to Survive Netflix belgeseli, özellikle Amerika'da F1'e yeni taraftarlar kazandırmak için önemli bir rol oynadı.

Domenicali, "Kesinlikle Drive to Survive'ın büyük bir etkisi oldu, özellikle de Formula 1'in pek de hevesli olmayan izleyicileri üzerinde."

"Sporla ilgili farklı taraflar gördüler. Elbette olumlu bir etkisi oldu.” dedi.

Fans fill out a grandstand Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Domenicali, genç hayran kitlesinin, F1'in yarışlarda taraftarlara sunacakları üzerinde bir etkisi olacağını söyledi ve yarışlara katılanların yaşlarında da benzer bir değişim olduğuna dikkat çekti.

Domenicali, "Bu, bizi halihazırda planladıklarımız üzerine düşünmeye ve insanlar buraya [yarışlara] geldiğinde inanılmaz olaylar yaşamaya itiyor."

“Tabii ki bu bir fiyatlandırma meselesi. Ancak aslında, buraya gelen insanlara vereceğimiz fiyatlandırmada ne sunacağımız meselesi."

"Gelecek için harika planlarımız var. Umarım yakında Covid'i arkamızda bırakırız ve böylece pistte fiziksel olarak canlı bir heyecan yaşayabiliriz."

"Bu, dikkate alacağımız bir şey. Ancak aldığımız hislerin bu araştırmayla doğrulandığını görmek güzel." dedi.