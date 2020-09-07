Anket: Hangi F1 pilotunun ve F1 takımının hayranısınız?

Bu yıl Formula 1'de 10 takım ve 20 pilot yarışıyor. Bu pilotlardan sadece üç tanesi şampiyon olmayı başardı. Ayrıca bunlardan sekiz tanesi F1'de yarış kazandı.

Diğer tarafta mevcut F1 gridindeki 10 takımdan 8'i galibiyet alırken, bunlardan 6 tanesi F1'de şampiyon oldu.

Uzun zamandır bizden böyle bir anket istediğinizi biliyoruz ve bugün merak edilen o anketi yapıyoruz.

Mevcut gridden hangi pilotu ve akımı destekliyorsanız aşağıdaki ankette oylayabilirsiniz.

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