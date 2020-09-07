Anket: Hangi F1 pilotunun ve F1 takımının hayranısınız?
paylaşım
yorumlar
Motorsport Türkiye olarak yeni bir anketle sizlerleyiz. Bu ankette size hangi pilotu ve takımı desteklerinizi soruyoruz.
Bu yıl Formula 1'de 10 takım ve 20 pilot yarışıyor. Bu pilotlardan sadece üç tanesi şampiyon olmayı başardı. Ayrıca bunlardan sekiz tanesi F1'de yarış kazandı.
Diğer tarafta mevcut F1 gridindeki 10 takımdan 8'i galibiyet alırken, bunlardan 6 tanesi F1'de şampiyon oldu.
Uzun zamandır bizden böyle bir anket istediğinizi biliyoruz ve bugün merak edilen o anketi yapıyoruz.
Mevcut gridden hangi pilotu ve akımı destekliyorsanız aşağıdaki ankette oylayabilirsiniz.
*Eğer anket gözükmüyorsa Adblock'u kapatınız.
Önceki haber
Ocon, takım telsizinden gösterdiği tepkiye açıklık getirdi
Sonraki haber
Ne kadar düşük yere basma gücü ile gidebilirsiniz? İtalya GP kanatlarını değerlendirdik
Yorumları görüntüle
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Çok Okunanlar Bugün
Son Haberler
Anket: Hangi F1 pilotunun ve F1 takımının hayranısınız?
paylaşım
yorumlar
Çok Okunanlar
4
Slayt Şov