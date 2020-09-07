Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Sıradaki Etkinlik
3 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
FP1:
17 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Sıradaki Etkinlik
31 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
45 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
53 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
66 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
04 Ara
Sıradaki Etkinlik
87 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
11 Ara
FP1:
94 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Anket: Hangi F1 pilotunun ve F1 takımının hayranısınız?

paylaşım
yorumlar
Anket: Hangi F1 pilotunun ve F1 takımının hayranısınız?
Ekleyen:
, Editör

Motorsport Türkiye olarak yeni bir anketle sizlerleyiz. Bu ankette size hangi pilotu ve takımı desteklerinizi soruyoruz.

Bu yıl Formula 1'de 10 takım ve 20 pilot yarışıyor. Bu pilotlardan sadece üç tanesi şampiyon olmayı başardı. Ayrıca bunlardan sekiz tanesi F1'de yarış kazandı.

Diğer tarafta mevcut F1 gridindeki 10 takımdan 8'i galibiyet alırken, bunlardan 6 tanesi F1'de şampiyon oldu.

Uzun zamandır bizden böyle bir anket istediğinizi biliyoruz ve bugün merak edilen o anketi yapıyoruz.

Mevcut gridden hangi pilotu ve akımı destekliyorsanız aşağıdaki ankette oylayabilirsiniz.

*Eğer anket gözükmüyorsa Adblock'u kapatınız.

 

 

 
Ocon, takım telsizinden gösterdiği tepkiye açıklık getirdi

Önceki haber

Ocon, takım telsizinden gösterdiği tepkiye açıklık getirdi

Sonraki haber

Ne kadar düşük yere basma gücü ile gidebilirsiniz? İtalya GP kanatlarını değerlendirdik

Ne kadar düşük yere basma gücü ile gidebilirsiniz? İtalya GP kanatlarını değerlendirdik
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Anket: Hangi F1 pilotunun ve F1 takımının hayranısınız?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Anket: Hangi F1 pilotunun ve F1 takımının hayranısınız?

2020 F1 Türkiye Grand Prix'si biletleri nereden alınır?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2020 F1 Türkiye Grand Prix'si biletleri nereden alınır?

Bottas, startlarda “karışıklıklar” sebebiyle zorlanıyormuş
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Bottas, startlarda “karışıklıklar” sebebiyle zorlanıyormuş

Ne kadar düşük yere basma gücü ile gidebilirsiniz? İtalya GP kanatlarını değerlendirdik
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Ne kadar düşük yere basma gücü ile gidebilirsiniz? İtalya GP kanatlarını değerlendirdik

2020 Formula 1 Türkiye biletleri ne kadar, F1 bileti nereden, nasıl alınır?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2020 Formula 1 Türkiye biletleri ne kadar, F1 bileti nereden, nasıl alınır?

Ferrari, Mugello'da "özel" renk düzeniyle yarışacak!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Mugello'da "özel" renk düzeniyle yarışacak!

Mercedes, Hamilton'ın yarışını mahveden pit hatasını açıkladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes, Hamilton'ın yarışını mahveden pit hatasını açıkladı

Ocon, takım telsizinden gösterdiği tepkiye açıklık getirdi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ocon, takım telsizinden gösterdiği tepkiye açıklık getirdi

Son Haberler

Ne kadar düşük yere basma gücü ile gidebilirsiniz? İtalya GP kanatlarını değerlendirdik
F1 Formula 1 / Analiz

Ne kadar düşük yere basma gücü ile gidebilirsiniz? İtalya GP kanatlarını değerlendirdik

Anket: Hangi F1 pilotunun ve F1 takımının hayranısınız?
F1 Formula 1 / Son dakika

Anket: Hangi F1 pilotunun ve F1 takımının hayranısınız?

Ocon, takım telsizinden gösterdiği tepkiye açıklık getirdi
F1 Formula 1 / Son dakika

Ocon, takım telsizinden gösterdiği tepkiye açıklık getirdi

Bottas, startlarda “karışıklıklar” sebebiyle zorlanıyormuş
F1 Formula 1 / Son dakika

Bottas, startlarda “karışıklıklar” sebebiyle zorlanıyormuş

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Anket: Hangi F1 pilotunun ve F1 takımının hayranısınız?

1s
2
Formula 1

2020 F1 Türkiye Grand Prix'si biletleri nereden alınır?

3
Formula 1

Bottas, startlarda “karışıklıklar” sebebiyle zorlanıyormuş

2s
4
Formula 1

Ne kadar düşük yere basma gücü ile gidebilirsiniz? İtalya GP kanatlarını değerlendirdik

32dk
5
Formula 1

2020 Formula 1 Türkiye biletleri ne kadar, F1 bileti nereden, nasıl alınır?

Son Haberler

Ne kadar düşük yere basma gücü ile gidebilirsiniz? İtalya GP kanatlarını değerlendirdik
F1

Ne kadar düşük yere basma gücü ile gidebilirsiniz? İtalya GP kanatlarını değerlendirdik

Anket: Hangi F1 pilotunun ve F1 takımının hayranısınız?
F1

Anket: Hangi F1 pilotunun ve F1 takımının hayranısınız?

Ocon, takım telsizinden gösterdiği tepkiye açıklık getirdi
F1

Ocon, takım telsizinden gösterdiği tepkiye açıklık getirdi

Bottas, startlarda “karışıklıklar” sebebiyle zorlanıyormuş
F1

Bottas, startlarda “karışıklıklar” sebebiyle zorlanıyormuş

F1, ters gridli sıralama yarışı fikrini tekrar gözden geçirecek
F1

F1, ters gridli sıralama yarışı fikrini tekrar gözden geçirecek

Son Videolar

Grand Prix Greats – Schumacher’in Jordan'la F1'e girişi 04:39
Formula 1

Grand Prix Greats – Schumacher’in Jordan'la F1'e girişi

Williams ailesinin ayrılması, takımın F1'deki geleceği konusunda ne anlama geliyor? 05:00
Formula 1

Williams ailesinin ayrılması, takımın F1'deki geleceği konusunda ne anlama geliyor?

İtalya GP: Yarış gridi 01:01
Formula 1

İtalya GP: Yarış gridi

PETRONAS F1 Pist Rehberi: Monza, 'Hız Tapınağı' 02:12
Formula 1

PETRONAS F1 Pist Rehberi: Monza, 'Hız Tapınağı'

Netflix, yeni Senna dizisini tanıttı 00:33
Formula 1

Netflix, yeni Senna dizisini tanıttı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.