Anket: 2023'ün en güzel F1 aracını seçiyoruz
2023 Formula 1 sezonu öncesinde tüm araçlar tanıtıldı. Peki size göre en güzel F1 aracı hangisi?
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