Anket: 2020'nin en güzel F1 aracını seçiyoruz

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
FP1:
19 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
FP1:
26 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Vietnam GP
Biletler
02 Nis
-
05 Nis
FP1:
40 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
30 Nis
-
03 May
FP1:
68 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
07 May
-
10 May
FP1:
75 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monaco GP
Biletler
21 May
-
24 May
FP1:
88 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
04 Haz
-
07 Haz
FP1:
103 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
FP1:
110 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
124 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
131 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
Sıradaki Etkinlik
144 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
Sıradaki Etkinlik
158 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
Sıradaki Etkinlik
186 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
Sıradaki Etkinlik
193 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Sıradaki Etkinlik
207 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
Sıradaki Etkinlik
214 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Sıradaki Etkinlik
228 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
Sıradaki Etkinlik
242 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
Sıradaki Etkinlik
249 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
Sıradaki Etkinlik
263 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
Sıradaki Etkinlik
277 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Özel Haber

Anket: 2020'nin en güzel F1 aracını seçiyoruz

paylaşım
yorumlar
Anket: 2020'nin en güzel F1 aracını seçiyoruz
Ekleyen:
, Editör
22 Şub 2020 15:33

2020 Formula 1 sezonu öncesinde tüm araçlar tanıtıldı. Peki size göre en güzel F1 aracı hangisi?

 

Alakalı video

Sonraki haber
Teknik analiz: Red Bull'un yeni süspansiyon sistemi

Önceki haber

Teknik analiz: Red Bull'un yeni süspansiyon sistemi
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
FP1 Başlangıç:
19 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
21:00
12:00
FP2
Cum 13 Mar
Cum 13 Mar
01:00
16:00
FP3
Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
23:00
14:00
Sıralama
Cmt 14 Mar
Cmt 14 Mar
02:00
17:00
Yarış
Paz 15 Mar
Paz 15 Mar
01:10
16:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Mercedes, Ferrari’nin sıradışı F1 test değerlendirmesini sorguluyor

2s
2
Formula 1

Anket: 2020'nin en güzel F1 aracını seçiyoruz

32dk
3
Formula 1

DAS, kapalı park kurallarına aykırı olabilir

4
Formula 1

Teknik analiz: Red Bull'un yeni süspansiyon sistemi

1s
5
Formula 1

Ferrari, ilk testte sıralama veya yarış simülasyonuna odaklanmamış

Son Videolar

Ferrari yolda kalıyor - F1 2020 testleri 3. gün Özeti 10:01
Formula 1

Ferrari yolda kalıyor - F1 2020 testleri 3. gün Özeti

Mercedes'in DAS sistemi yasal mı? 06:09
Formula 1

Mercedes'in DAS sistemi yasal mı?

F1 2020 Barcelona testleri 3. gün özeti 04:19
Formula 1

F1 2020 Barcelona testleri 3. gün özeti

Mercedes'in direksiyon sistemi - F1 Testleri 2. Gün Özeti 07:03
Formula 1

Mercedes'in direksiyon sistemi - F1 Testleri 2. Gün Özeti

F1 2020 Barcelona testleri 2. gün özeti 04:17
Formula 1

F1 2020 Barcelona testleri 2. gün özeti

Son Haberler

Anket: 2020'nin en güzel F1 aracını seçiyoruz
F1

Anket: 2020'nin en güzel F1 aracını seçiyoruz

Teknik analiz: Red Bull'un yeni süspansiyon sistemi
F1

Teknik analiz: Red Bull'un yeni süspansiyon sistemi

Mercedes, Ferrari’nin sıradışı F1 test değerlendirmesini sorguluyor
F1

Mercedes, Ferrari’nin sıradışı F1 test değerlendirmesini sorguluyor

Kvyat: "AT01, 2019 aracından daha iyi"
F1

Kvyat: "AT01, 2019 aracından daha iyi"

Giovinazzi: "C39'u sürmek daha kolay"
F1

Giovinazzi: "C39'u sürmek daha kolay"

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
19 Mar
Biletler
2 Nis
Biletler
30 Nis
Biletler
7 May
Biletler
21 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.