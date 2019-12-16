Anket: 2019 Formula 1 sezonunun en iyi pilotlarını seçiyoruz!
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Formula 1'de 2019 sezonu geride kaldı ve bizde düzenleyeceğimiz anketlerle sezonun en iyilerini seçeceğiz. İlk anketimiz sezonun en iyi pilotlarının kimler olduğu olacak.
Formula 1'de 2019 sezonu geçtiğimiz haftalarda sona erdi ve Lewis Hamilton harika performansıyla mutlu sona ulaştı.
Peki size göre en iyi pilotlar hangileri, en kötü pilotlar hangileriydi? Birlikte sezonun en iyilerini seçiyoruz.
Size göre en iyi performansı sergileyen pilotların yanındaki ok butonuna basarak olumlu oy verebilirsiniz.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Anket: 2019 Formula 1 sezonunun en iyi pilotlarını seçiyoruz!
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