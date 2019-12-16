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Formula 1 / Son dakika

Anket: 2019 Formula 1 sezonunun en iyi pilotlarını seçiyoruz!

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Anket: 2019 Formula 1 sezonunun en iyi pilotlarını seçiyoruz!
Ekleyen:
, Editör
16 Ara 2019 18:01

Formula 1'de 2019 sezonu geride kaldı ve bizde düzenleyeceğimiz anketlerle sezonun en iyilerini seçeceğiz. İlk anketimiz sezonun en iyi pilotlarının kimler olduğu olacak.

Formula 1'de 2019 sezonu geçtiğimiz haftalarda sona erdi ve Lewis Hamilton harika performansıyla mutlu sona ulaştı. 

Peki size göre en iyi pilotlar hangileri, en kötü pilotlar hangileriydi? Birlikte sezonun en iyilerini seçiyoruz. 

Size göre en iyi performansı sergileyen pilotların yanındaki ok butonuna basarak olumlu oy verebilirsiniz.

Eğer anket gözükmüyorsa sayfayı bir kez yenileyiniz, varsa Adblock'u durdurunuz.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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Avustralya GP

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