Anket: 2019 Formula 1 sezonunun en iyi pilotlarını seçiyoruz!

Formula 1'de 2019 sezonu geçtiğimiz haftalarda sona erdi ve Lewis Hamilton harika performansıyla mutlu sona ulaştı.

Peki size göre en iyi pilotlar hangileri, en kötü pilotlar hangileriydi? Birlikte sezonun en iyilerini seçiyoruz.

Size göre en iyi performansı sergileyen pilotların yanındaki ok butonuna basarak olumlu oy verebilirsiniz.

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