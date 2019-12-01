Anket: 2019 F1 sezonuna kaç puan verirsiniz?

Kış testlerine Ferrari'nin damgasını vurmasının ardından sezonun ilk yarısında Mercedes'in mutlak favori olduğu sezon sürpriz olmayan bir şekilde Mercedes ve Lewis Hamilton'ın şampiyonluğu ile sonuçlandı.

Mercedes ilk 8 yarışı aralıksız kazanarak tarihe geçerken, sezon boyunca 15 yarış kazandı. 6. dünya şampiyonluğunu kazanan Lewis Hamilton ise bu sene 11 yarış kazanmış oldu.

Ferrari takımlar şampiyonasında ikinci olurken pilotlar şampiyonasında Mercedes pilotlarının arkasında yer alan isim Red Bull pilotu Max Verstappen oldu.

Şampiyonaya kaç puan veriyorsunuz? Size göre şampiyona nasıldı? Yorum bölümünde sezonu değerlendirmeye ne dersiniz?