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Andy Cowell, Red Bull'un teklifini kabul etmiş olabilir!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

TheJudge13'ün kaynaklarına göre Mercedes'in eski motor şefi Andy Cowell, Red Bull'un yaptığı teklifi kabul etti ve şimdi yeni bir maceraya atılmaya hazırlanıyor.

Andy Cowell, Red Bull'un teklifini kabul etmiş olabilir!

Red Bull'un uzun süredir Mercedes'in turbo hibrit motorlar dönemine damga vurmasını sağlayan Andy Cowell'la ilgilendiği biliniyor.

Cowell, geçen yıl Mercedes'teki görevinden ayrılmış ve "farklı zorluklar" istediğini söylemişti. Adı o günden bu yana sık sık Ferrari ile anılıyordu. Ancak Honda F1'in motor projesini devralan ve gelecek yıl bu motoru kendi Red Bull Powertrains çatısı altında kullanacak olan Red Bull, Cowell'a çok fazla ilgi gösteriyordu.

Başlangıçta Christian Horner, anlaşmanın gerçekleşmeyeceğini çünkü Cowell'ın farklı hedefleri olduğunu söylemişti. Mercedes takım patronu Toto Wolff da benzer şekilde Cowell'ın F1 dışındaki projelerle ilgilendiğini söylemiş ve hatta Red Bull'un "15 adam ve boş bir binayla" rakipleriyle güçlü şekilde rekabet edecek bir motor yapamayacağını söyleyerek adeta dalga geçmişti.

Fakat şimdi işler değişecek gibi duruyor çünkü Thejuge13'ün haberine göre Red Bull, tıpkı geçmişte Adrian Newey'e yaptığı gibi, Cowell'a da reddedemeyeceği büyüklükte bir teklif sundu.

İddiaya göre Red Bull Powertrains, Cowell'ın Red Bull Powertrains'in başına geçtiğini bu hafta sonu resmen açıklayacak.

Bu, Mercedes - Red Bull savaşını daha da artıracak ve ayrıca Mercedes'in tüm sırlarını bildiği için Avusturyalı ekip adına da oldukça önemli bir adım olacak.

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Seri Formula 1
Etkinlik Monako GP
Editör Kemal Şengül

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