Andrew Green, artık F1 takımının değil, direkt Aston Martin'in bir parçası

Haberi dinle

Silverstone merkezli takıma ilk kez 1991'de, yani Jordan'ın ilk senesinde katılan Green, orijinal Jordan 191'in tasarımcılarından da biriydi.

1998 yılında dönemin yeni takımı BAR ile anlaşan Green, sonrasında bir süre de Red Bull Racing'de çalışmasının ardından Silverstone'a döndü -ancak takımın ismi artık Forde India idi.

Force India, Racing Point ve Aston Martin dönemlerinin her birinde teknik direktör olarak görev yapan Green, takımın istihdam seferberliği başlatmasının ardından Haziran 2021'de baş teknik sorumlu rolünü üstlendi.

Bu dönemde eski RBR aero şefi Dan Fallows yeni teknik direktör olarak işe alındı, ancak yasal bir anlaşmazlık ve zorunlu izin süreci nedeniyle Nisan 2022'ye kadar takıma katılamadı.

Dışarıdan bakıldığında geçen sezon Green'in daha önce olduğundan daha az aktif olduğu görülüyordu, yine de kendisinin AMR23'e katkıda bulunduğu bilinmekteydi.

Aston Martin AMR23 Fotoğraf: Aston Martin Racing

Artık resmi olarak F1 takımının bir parçası olmayan ve şirket içinde daha yüksek bir role getirilen Green'in hangi projelerde yer alacağı henüz belli değil.

Kendisi bunun yanı sıra bundan böyle bütçe sınırı içinde de sayılmayacak. Her takım en yüksek maaşlı üç personelini bütçe sınırından koruyabiliyor; dolayısıyla eğer Green ilk üç isimden biriyse kendisinin ayrılığıyla birlikte artık başka bir ismin maaşı sınırdan düşülecek.

Her halükarda Aston Martin'in FIA'ya Green'in F1 projesinde çalışmadığını göstermesi ya da bazı günler katkıda bulunuyorsa, uygun tutarı bütçe sınırından karşılaması gerekecek.

Green'in Aston kampında hala önemli bir aktör olduğunu söyleyen takım patronu Mike Krack, "Takım sürekli büyüyor ve yapmak istediğimiz projeleri denetlemek için geniş bir teknik uzmanlığa sahip birine ihtiyacımız vardı."

"Bu açıdan bakıldığında, Andrew gibi birini bünyemize kattığımız için şanslı olduğumuzu düşünüyorum."

"Andrew AMR23'ün tasarımına epey dahil olmuştu, kendisinin eksikliğinin nasıl ilerleyeceğini göreceğiz. Ancak işi diğer alanlara, yarış veya yarış dışı projelere genişletmek için onun gibi birine sahip olduğumuz için şanslı olduğumuzu hissettik." dedi.