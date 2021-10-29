Andretti'ye satılmayacak olan Sauber, 2022 pilot kararını Brezilya GP hafta sonunda verebilir

İsviçreli ekibi satın almayı amaçlayan Michael Andretti ve Sauber/Alfa Romeo'yu temsil eden konsorsiyum arasındaki görüşmeler olumsuz sonuçlandı.

Alfa Romeo Formula 1 ekibi ve Sauber Grubu'nun varlıkları, 2016 yazından bu yana Hinwil merkezli ekibin sahibi Finn Rausing'in elinde kalacak. Haberler her ne kadar resmi olmasa da geçen hafta sonu Austin'de sızdırıldı ve bu haftanın ilk günlerinde Amerikalı kaynaklarca doğrulandı.

Andretti, çoğunluk hisseyi elde etmeyi amaçladı ve yaz aylarında görüşmelerin, olumlu şekilde sonuçlanacağı belirtiliyordu.

Görüşmelerin durdurulmasına neden olan şeyler net değil, ancak daha önce belirtildiği üzere tamamen finansal sebepler olduğu anlaşılıyor.

Rausing'i öne çıkaran noktalardan biri, uzun vadede Hinwil şirketine her zaman güvenli bir gelecek sağlamak oldu. Böylece Sauber, yıllar boyunca önemli yatırımlardan faydalandı ve her zaman sürdürülebilir bir finansal duruma sahip olan sağlam bir şirket oldu.

Colton Herta, Andretti Autosport Honda Photo by: Geoff Miller / Motorsport Images

Görüşmelerin durdurulması, bir sonraki yılın başında Colton Herta'yı gridde görme olasılığını da bitirdi. Amerikalı sürücü, Eylül ayında Hinwil simülatörünü denedi ve planlar kapsamında Amerika GP hafta sonunda, Kimi Raikkonen yerine ilk antrenman seansında piste çıkacaktı. Ardından görüşmeler olumsuz sonuçlandı ve böyle bir şey yaşanmadı.

Sauber artık mevcut kurumsal yapısıyla devam edecek ve gözler artık takımın ikinci pilot seçimine çevrilmiş durumda.

Eylül ayının başında, Andretti ihtimali ortaya çıkmadan önce koltuğun favorisi Guanyu Zhou ve Antonio Giovinazzi'ydi. Oscar Piastri ise diğer görüşmelerde sorunlar ortaya çıkarsa koltuğun favorilerinden biriydi. Karar, Brezilya Grand Prix'si hafta sonunda veya sonrasında verilecek.