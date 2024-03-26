Andretti'ye göre Russell, Mercedes'in içinde bulunduğu durumla "daha iyi" baş ediyor
Michael Andretti'ye göre George Russell, daha zor araçlar sürdüğü için Lewis Hamilton'a kıyasla mevcut durumla daha iyi baş ediyor.
George Russell, Mercedes F1 W15
Mark Horsburgh
George Russell, geçen hafta sonu Melbourne'de sıralama turlarında bir kez daha Lewis Hamilton'ı geride bıraktı.
Yarışta iki pilot da finiş göremezken, Michael Andretti konuya dair açıklamalarda bulundu.
La Gazzetta dello Sport'a konuşan Andretti şöyle dedi: "Lewis hakkında konuşacak olursak, kariyeri boyunca çoğu zaman zaferler için savaşmasına izin veren araçlara sahipti."
"Hal böyle olunca yüzde 100'ünü vermek zorunda değildi, bu yüzden neredeyse hiç hata yapmıyordu."
"Ancak George Russell, Williams'ın rekabetçi olmayan araçlarını kullandığında, sürekli olarak limitlere çıkmak zorunda kaldı. Mercedes'e geçtiğinde her şeyin daha iyi olacağını düşünse de yine zorlamak zorunda kaldı. Fakat onun için bu bir alışkanlık, bu yüzden takım arkadaşının önünde."
"Bir zamanlar Hamilton neredeyse bir süper kahraman gibi görünüyordu ama o da bir insan. Aynı şey Michael Schumacher için de geçerli. Ferrari ile elde ettiği tüm başarılardan sonra Mercedes tulumuyla Formula 1'e geri döndü ve onun bile iyi sonuçlar alamadığı ortaya çıktı."
Max Verstappen'in yarış dışı kalmasıyla ilgili de Andretti, "Max'in yaşadığı sorun sadece bir sorundu."
"Fren arızasının Red Bull Racing mekanikerlerinin hatasından kaynaklandığını varsaymak benim için zor. Ancak takımın içinde yaşananlar ya da ekip içerisindeki gergin durum herkesi ciddi şekilde etkilemeye devam ediyor." dedi.
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
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