Andretti'nin rüzgar tünelindeki F1 modelinden çıkan Red Bull ipuçları

Amerikan ekibinin 2028'den önce bir erteleme alması durumunda projesinden vazgeçmesi pek mantıklı değil. Hele hele F1 hedeflerinde şu ana kadar kaydettiği ilerlemenin ölçeği geçtiğimiz günlerde kamuoyuna açıklamışken.

Bu, rüzgar tüneli modelinin görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından gerçekleşti ve bu görüntüler takımın genel yaklaşımı hakkında bazı büyüleyici ipuçları sundu.

Kuşkusuz ilk karşılaştırma, sidepod tasarımı ve aracın tasarımının diğer bazı daha karmaşık yönleri nedeniyle Red Bull ile yapılacaktır.

Bununla birlikte, RB19'un başarısı nedeniyle hemen hemen herkes bu tasarım varyantına doğru ilerlediğinden, aynı şeyin geçen yılki grubun çoğu için de söylenebileceğini iddia edebilirsiniz.

Bazı takımlar bu fikri daha da ileri götürerek üst yüzeyde bir su kaydırağı oluğu açarken, McLaren da 2023 boyunca gelen her yinelemede RB19'a daha benzer bir sidepod hava girişi tasarımını benimsedi.

Red Bull Racing RB19 sidepods giriş karşılaştırması Fotoğraf: Giorgio Piola

Bu arada Red Bull, girişi sığlaştırmak ve sidepodun alt kesik bölümünü karşıdan gelen hava akışına daha fazla maruz bırakmak için sezon boyunca aracın bu alanını kapsamlı bir şekilde geliştirdi.

Red Bull'un 2023'te yaptığı değişiklikler göz önüne alındığında, Andretti tasarımı için RB18'e bakmak daha iyi bir karşılaştırma olacaktır - sadece giriş açısından değil, aynı zamanda ikiz çıta çevresi ve çift elemanlı ayna muhafazasına sahip kanat aynası tasarımı açısından da böyle devam edebiliriz.

İlginç bir şekilde, RB18'in sidepodunun ortasında bulunan kıvrım çizgisi de mevcut.

Her ne kadar bu özellik RB19'da da mevcut olsa da, son iki sezon boyunca yapılan diğer değişikliklerle birlikte geliştirildi.

Red Bull RB18 sidepod detayı Fotoğraf: Giorgio Piola

Zemin kenarı detayı açısından da bazı benzerlikler vardır, çünkü belirgin bir kenar kanadı görülmüyor.

Bunun yerine, zeminin kenarı RB18'e benzer şekilde bölümlere ayrılmış ve yuvarlanmış.

Resimdeki açı bize zeminin ön kenarını veya zemin çit düzenlemesini uygun bir şekilde görmemizi sağlamıyor.

Bununla birlikte, şasinin altında bir önlük kanadı düzenlemesinin yer aldığını ve aerodinamik açıdan bu bölgeyi güçlendirmeye yardımcı olacağını görebiliyoruz.

Yine de, bu daha önce görmediğimiz bir şey değil, Aston Martin AMR22, rakiplerinin makinelerinin çoğunda bunu görmeden önce benzer bir çözümün yer aldığı ilk araçtı.

Motor kapağı tasarımı, yuvarlanma çemberi ve hava kutusu şekli açısından bariz farklılıklara sahip olup, daha geniş omurga bölümü muhtemelen Renault müşteri güç ünitesi için gereksinimleri sağlıyor.

Bununla birlikte, genişletilmiş bir sele tarzı soğutucu düzenlemesi de dahil olmak üzere ekstra soğutma için motorun üzerinde daha fazla yer açmak istemiş olma ihtimali de var.

Andretti'nin aracında görülen motor kapağı ve sidepod arasındaki raf benzeri ayrım da bu düzenlemelerle eşanlamlı bir tasarım özelliği haline geldi, çünkü çoğu takım iç bileşenlerin soğutulmasına yardımcı olmak için benzer bir düzenlemeye sahip.

Bu arada, motor kapağının arkasındaki daha kısa köpekbalığı yüzgeci ve uzun omurga çıkışı, hem aracı soğutmaya hem de ortaya çıkan aerodinamik sonuçlarla başa çıkmaya çalıştıkları için bu düzenlemeler kapsamında birkaç takımdan gördüğümüz bir çözüm.

Red Bull Racing RB19 antidive Fotoğraf: Giorgio Piola

Aracın ön tarafına dönersek, Andretti tasarımında da çekme kollu ön süspansiyon bulunduğundan ve dahası RB19'a çok benzer bir konfigürasyona sahip olduğundan Red Bull benzerlikleri devam ediyor.

Salıncak kemiği düzeninde çok yüksek bir üst kol bulunurken, hem bunun yaratabileceği dalış önleyici özelliklerden hem de sonuç olarak sunulacak aerodinamik profilden yararlanmak için tüm tertibat arkaya doğru yatırılmış.

McLaren'in de 2022'de yönetmelikler değiştiğinden beri çekme çubuğu süspansiyon düzenini kullanması nedeniyle Red Bull'un burada tamamen aykırı olmadığını belirtmek gerekiyor.

Ön kanat ve burun, mevcut takımlardan bazı DNA'lar taşıyor, ancak belki de öne çıkan özellik, üstteki iki elemanı birbirine bağlayan yuva boşluğu ayırıcı braketlerdir.

Kanadın geri kalanındaki elemanlar arasında görülebilen geleneksel at nalı tarzı braketlerin aksine, bunlar daha çok hava akımını dışarı yönlendirmede rol oynuyor.

Andretti modelinde bu braketlerden sadece iki tane var. İlk kez 2022'de Birleşik Devletler Grand Prix'sinde Mercedes ön kanadında ortaya çıktıklarında beş tane vardı.

Bu durumda, yasallıkla ilgili sorular soruldu ve Mercedes ileriye dönük olarak tasarımı terk etmeyi seçti. Bununla birlikte, Ferrari 2023 sezonunun başında bu braket stilini kullandı ve Haas da sezonun ilerleyen dönemlerinde benzer tasarıma geçiş yaptı.

Andretti arka kanadı daha önce de gördüğümüz bir özelliğe sahip; Aston Martin, Alpine ile birlikte Monaco Grand Prix'sinde iki açık uçlu kanat ucu varyantından birini sunmuştu.

Gridin çoğu Alpine çözümüne yönelmiş gibi görünürken, Ferrari ve Mercedes sırasıyla Belçika ve Hollanda Grand Prix'lerinde Aston Martin çözümünün kendi versiyonlarını tanıttılar.

Her iki durumda da, ister Alpine ister Aston Martin rotası olsun, fikir kanat ucu bölümünün yönetmeliklerin orijinal olarak amaçladığı kapsamın ötesinde nasıl davrandığını değiştirmek ve genel olarak daha verimli bir arka kanat tasarımı elde etmektir.