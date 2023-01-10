Andretti'nin gelişini sadece bir F1 takımı destekliyor

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Geçtiğimiz hafta Andretti ve Cadillac'ın Formula 1'de yarışmak için FIA'ya ortak bir başvuruda bulunduğu resmen açıklandı.

Başvuru, taraftarları epey heyecanlandırdı ancak aynı şey Formula 1 dünyası ya da Formula 1 takımları için geçerli değildi.

Açıklamadan kısa bir süre sonra takımların bu durumdan memnun olmadığı, hatta Liberty Media'nın da yeni bir takıma karşı olduğu ortaya çıktı.

Bunun üzerine FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem bir açıklama yayınlayarak mevcut duruma şaşırdığını söyledi.

The Race'in haberine göre Formula 1 takımları, nadir görülen bir birliktelikle Michael Andretti'nin projesine neredeyse tamamen karşı çıktılar.

Sadece bir takım teklifi desteklemeye hazırdı: Alpine. Fransız otomobil üreticisin, Andretti Cadillac adı altında yarışacak Amerikalı ekibe güç ünitesi tedarik etmeye istekli olduğu düşünülüyor.

İddiaya göre Renault güç ünitesi Cadillac olarak yeniden adlandırılacak ve bundan ötürü de diğer takımlar projeye karşılar. Takımlar, General Motors'un Formula 1'i yol araçlarını tanıtmak için kullanacağına ve şampiyonaya diğer otomobil üreticilerinin yaptığından daha az yatırım yapacağına inanıyorlar.

İngiliz gazeteci Joe Saward ise diğer takımların Formula 1'de yeni bir takım istememesinin temel sebebinin, para ödülünün başka bir ekip tarafından paylaşılacak olması olduğuna inanıyor.