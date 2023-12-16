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Andretti'nin FE katılımı, F1 planının hayata geçmesine nasıl yardımcı oldu?

Roger Griffiths, Andretti'nin farklı serilerde yer almasının F1 planının hayata geçmesini nasıl kolaylaştırdığı hakkında konuştu.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
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Michael Andretti

Formula E veya Extreme E gibi daha küçük bir seride yer almak, takımların F1 kapısından içeri adım atmasına yardımcı olabilir.

En azından Andretti'nin FE ve XE takımlarının takım patronu Roger Griffiths'e göre bu böyle. Griffiths'in Michael Andretti ile on yıla dayanan bağları var, ilk olarak Griffiths'in Honda'daki rolü ve IndyCar'daki katılımı ile başladı. Ancak Andretti büyümeye başladığında Griffiths de onlarla birlikte oldu.

Extreme E'nin Şili'deki sezon finali Copper X Prix sırasında PlanetF1.com'a özel bir röportaj veren Griffiths, "O zamanlar Andretti geleneksel Amerikan motor sporlarına - IndyCar ve Road to Indy - yatırım yapıyordu."

"Ancak IndyCar iyi bir noktada değildi ve Michael [Andretti] yarış faaliyetlerini çeşitlendirmesi gerektiğini görebiliyordu." dedi.

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Griffiths, takımın ilk FE araçlarının piste çıkmasından yaklaşık iki ay önce Andretti'ye katıldı ve o zamandan beri Andretti'nin sürdürülebilir, elektrikli şampiyonalardaki çabalarını yöneterek takımda kaldı. Ancak 2014'teki bu ilk hamlenin neredeyse on yıl sonra etkileri görülmeye başlandı.

Griffiths, "Formula E'ye dahil olmadan önce FIA'da hiçbir varlığımız yoktu ve bu sayede onlarla çok güçlü bir ilişki kurduk." 

"İki sezon boyunca kendi başımıza bir üreticiydik; bu büyük bir mücadeleydi ama bence FIA yaptıklarımız ve takıma yaklaşımımız için bize gerçekten saygı duydu." dedi.

FIA, takımlarının F1 gridine girmek üzere başvurmaları için İlgi Beyanı'nı açtığında, bu takımların daha önce FIA onaylı bir seride yarışmış olmaları gibi resmi bir gereklilik yoktu - ancak 'takımın otomobil ve/veya motor sporları sektöründeki deneyimi ve becerileri' soruluyordu.

Roger Griffiths, Takım Müdürü, Andretti Global

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Roger Griffiths, Takım Müdürü, Andretti Global

Griffiths, "Dünya çapında tanınıyoruz; artık Amerika Birleşik Devletleri'nde yerel bir program değiliz."

"IndyCar'da öncü olmak için Formula E takımını kullanıyoruz, COP28'de bir varlığımız var. Programımızı dünyanın geri kalanına yaymaya çalışıyoruz ve artık Andretti daha profesyonel bir takım haline geldi." dedi.

Uluslararası bağlar Andretti için şimdiden fayda sağlamaya başladı. Andretti'nin Formula E takımının isim sponsoru olan Avalanche, takıma ilk kez Long Beach IndyCar yarışında ilgi gösterdi.

Griffiths bu konuda, "Farklı serilerde bu çeşitli programlara sahip olmak sponsorlara şunu söyleme fırsatı veriyor: Andretti markasını seviyoruz ama belirli bir kategoride istediğimiz her şeyi başardık. Nasıl büyüyebiliriz?" dedi.

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