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Formula 1 Japonya GP

Slater: "Andretti'nin F1 projesi, Haas'ın üç ila dört katı büyüklüğünde"

Sky Sports muhabiri Craig Slater, Andretti'nin F1 projesinde çalışacak insan sayısının Haas'ın üç ila dört katı olacağını iddia ediyor.

Ezel Tan
Andretti Silverstone Base

Andretti

Andretti, mevcut takımların çoğu ve Formula 1 yönetimi karşı çıkmış olsa da Formula 1'e katılmaktan vazgeçmiş değil.

Amerikalı ekip Formula 1'e gireceğine tamamen inanıyor ve fabrikada buna yönelik hazırlıklar var.

Bazıları Andretti'nin durumunun teknik anlamda Haas'a benzemesinden endişe ediyor fakat durum böyle olmayacak gibi görünüyor.

Sky Sports muhabiri Craig Slater, Andretti'nin F1'de 1.100 kişilik bir takım kurmak istediğini söyledi.

Bu da Haas'ın üç ila dört kat büyüklüğünde bir takıma sahip olacakları anlamına geliyor.

Eğer hedefe ulaşırlarsa Mercedes, Red Bull Racing ya da Ferrari kadar çalışana sahip olacaklar.

Racer.com, Andretti'nin giriş talebi reddedilmesine rağmen, FIA'nın Andretti ile çalışmaya devam ettiğini de öğrendi.

Görünüşe bakılırsa FIA, Andretti'nin F1'e girmek için her türlü yeterliliğe sahip olduğu görüşünde. Fakat F1'in onayı olmadan bu konuda herhangi bir gelişme olması söz konusu değil.

 

 

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