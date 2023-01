Andretti'nin Cadillac ile birleşimi, F1'in tutumunu değiştirecek mi?

Amerikalı bir pilotla tamamlanmış bir "tamamen Amerikan takımı" vaat eden duyuru Perşembe günü yapıldı. Bu gelişme, gridin büyümesini görmek isteyen hayranlar tarafından büyük ölçüde coşkuyla karşılandı.

Buna karşı F1'in tepkisi serin oldu. Açıklamada, Andretti veya Cadillac'tan hiç bahsedilmedi ve herhangi bir yeni girişin sadece FIA'nın değil, serinin de onayını gerektirdiğini hatırlattı.

Herhangi bir yeni takımın gride katılması için aşılması gereken pek çok engelin olduğu uzun bir süreç bulunuyor. Andretti, şimdiye kadar büyük ölçüde, özellikle de ileriye dönük gelirlerden daha küçük bir pay almaktan rahatsız olan diğer takımlardan, karşı direnişle karşılaştı. Genel görüş, gerçekten büyük bir isim olmadığı sürece yeni bir takıma ihtiyaç olmadığı yönünde.

Ama artık Andretti'nin F1 giriş planları için Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük otomobil üreticisi General Motors'un desteğine sahip olduğunu biliyoruz. Peki bu gelişme, padoğun havasını değiştirecek mi?

General Motors, son yıllarda yarışlara olan ilgisiyle öne çıkıyor. IndyCar ve IMSA aracılığıyla Amerikan yarış sahnesinde sağlam bir zemine sahip olan GM, yeni LMDh Cadillac'ı Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'na sokma kararı ile daha uzağa ulaşma arzusunu gösterdi.

Bu durumda gidilecek F1'den daha iyi bir yer var mı? General Motors başkanı Mark Reuss, geçmişte F1'e geçmeyi düşünmenin "oldukça zor" olmasının çeşitli nedenleri olduğunu söyledi. Barack Obama'nın yönetimi altında, ABD hükümeti GM'yi ayakta tutmak için bir kurtarma paketi sağlamak zorunda kalmıştı.

Ancak artık GM için işler değişti: 2022'nin üçüncü çeyreğinde gelirler, grubun gücüne işaret eden 41,9 milyar dolarlık yeni bir rekora ulaştı. Reuss, Michael Andretti'nin sürece dahil olmasının GM'nin F1'e olan ilgisi için "gerçekten çok önemli" olduğunu ve görüşmeleri hızlandırdığını söyledi.

