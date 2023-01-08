Andretti'nin Cadillac ile birleşimi, F1'in tutumunu değiştirecek mi?

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Amerikalı bir pilotla tamamlanmış bir "tamamen Amerikan takımı" vaat eden duyuru Perşembe günü yapıldı. Bu gelişme, gridin büyümesini görmek isteyen hayranlar tarafından büyük ölçüde coşkuyla karşılandı.

Buna karşı F1'in tepkisi serin oldu. Açıklamada, Andretti veya Cadillac'tan hiç bahsedilmedi ve herhangi bir yeni girişin sadece FIA'nın değil, serinin de onayını gerektirdiğini hatırlattı.

Herhangi bir yeni takımın gride katılması için aşılması gereken pek çok engelin olduğu uzun bir süreç bulunuyor. Andretti, şimdiye kadar büyük ölçüde, özellikle de ileriye dönük gelirlerden daha küçük bir pay almaktan rahatsız olan diğer takımlardan, karşı direnişle karşılaştı. Genel görüş, gerçekten büyük bir isim olmadığı sürece yeni bir takıma ihtiyaç olmadığı yönünde.

Ama artık Andretti'nin F1 giriş planları için Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük otomobil üreticisi General Motors'un desteğine sahip olduğunu biliyoruz. Peki bu gelişme, padoğun havasını değiştirecek mi?

General Motors, son yıllarda yarışlara olan ilgisiyle öne çıkıyor. IndyCar ve IMSA aracılığıyla Amerikan yarış sahnesinde sağlam bir zemine sahip olan GM, yeni LMDh Cadillac'ı Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'na sokma kararı ile daha uzağa ulaşma arzusunu gösterdi.

Bu durumda gidilecek F1'den daha iyi bir yer var mı? General Motors başkanı Mark Reuss, geçmişte F1'e geçmeyi düşünmenin "oldukça zor" olmasının çeşitli nedenleri olduğunu söyledi. Barack Obama'nın yönetimi altında, ABD hükümeti GM'yi ayakta tutmak için bir kurtarma paketi sağlamak zorunda kalmıştı.

Ancak artık GM için işler değişti: 2022'nin üçüncü çeyreğinde gelirler, grubun gücüne işaret eden 41,9 milyar dolarlık yeni bir rekora ulaştı. Reuss, Michael Andretti'nin sürece dahil olmasının GM'nin F1'e olan ilgisi için "gerçekten çok önemli" olduğunu ve görüşmeleri hızlandırdığını söyledi.

Cadillac's new LMDh racer will compete in both the WEC and IMSA this year as a sign of its ambitions Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images

Takım Andretti Cadillac Racing olarak sahneye çıkacak olsa da, güç ünitesinin başlangıçta GM'nin kendi bünyesinde yapılmayacağına dikkat çekmek lazım. Hem Andretti hem de Reuss, planlar konusunda ağızlarını sıkı tutmayı sürdürdüler ancak Andretti'den gelen açıklama, takımın başlangıçta işbirliği modelini tercih edeceği yönündeydi.

Yani Cadillac ismi F1'e girebilir ancak bu takım başlangıçta GM yapımı bir motora sahip olmayacak gibi duruyor. Bu, Alfa Romeo ve Aston Martin'in şu anda F1'de yarıştığına benzer bir uygulama olacağını işaret ediyor. Alfa Romeo, esasen bazı teknik ortaklıkların da olduğu bir isim sponsorudur; Aston Martin ise otomobil üreticisi ile ortak bir sahibi olması sayesinde bir fabrika takımıdır ve Mercedes motoruna sahiptir.

Ancak bunun gelecekte değişebileceğine dair bir işaret vardı. Reuss, ortaklığın "Cadillac renk düzenini ötesine geçtiği" ve Andretti'nin GM'nin tüm yarış tesislerine tam erişimi olacağı konusunda netti.

Reuss, "GM'nin geniş mühendislik kaynağı, bu ortaklığa kanıtlanmış başarı ve değerli katkılar getirecek. Bu, GM Racing personelinin ve Michigan'daki, Warren Tech Center'daki ve Kuzey Carolina'daki tesislerin yanı sıra yanma, pil teknolojisi, turboşarj, araç entegrasyonu gibi alanlardaki mühendislerimizin ve tasarımcılarımızın uzmanlığını da içeriyor." dedi.

İstenirse, işleri daha fazla alanda kendi bünyesine alma ve onu gerçekten tamamen Amerikan bir takım haline getirme kapsamı olacaktır. Bu, GM'nin F1 konusunda ciddi olduğunu gösteren büyük bir işaret.

Alfa Romeo'nun CEO'su Jean-Philippe Imparato, Autosport'a yaz döneminde verdiği bir röportajda, Sauber ile ortaklık yoluyla "dünyadaki en iyi yatırım getirisini" elde ettiğini ve F1'in pazarlama gücünü bir üretim operasyonu maliyeti olmadan elde ettiğini düşündüğünü söylemişti. GM'nin Andretti ile olan planı, Reuss'un dediği gibi, takımı zirveye taşımayı amaçlayan teknik bir ortaklık yoluyla bundan daha derine inecektir.

Bu duyurudan önce, Andretti'yi gride ekleme olasılığı, F1 hissedarlarının kalp atışlarını hızlandıracak türden bir şey gibi görünmüyordu. Elbette, pist üstünde iki yeni araca, iki sürücüye sahip olmak ve sonuç olarak daha fazla aksiyon olması spor için iyidir. Ancak Haas ile gridde zaten bir Amerikan takımı var ve Andretti mevcut bir üreticiyle yarışırsa bu da gride yeni bir şey getirmez.

Cadillac's involvement in the proposed Andretti team would run much deeper than Alfa Romeo's current Sauber tie-up Photo by: Alfa Romeo

Yine de Cadillac aracılığıyla GM'nin varlığı bazı şeyleri değiştirebilir. F1, dünyanın en büyük otomobil üreticilerinin hepsinin dahil olduğu bir seri olmak istiyor. Ferrari, Mercedes, Renault ve Honda orada. Honda, 2021'deki yumuşak ayrılığa rağmen Red Bull ile teknik bağlarını sürdürüyor ve 2026'da oyuna tamamen geri dönmeyi düşünüyor.

Audi 2026'da geliyor. Porsche hâlâ kapıyı çalıyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm finansal gücü ve varlığıyla GM'yi eklemek, F1 için iyi bir şey olabilir.

Ve Cadillac, her ne kadar aklınıza hemen hız veya lüksü getirecek türden bir otomobil üreticisi olmasa da, GM'nin bu algıyı değiştirmek istediği açık.

Reuss, "Cadillac'ı küresel bir marka haline getirirken, uzun süredir gitmediğimiz veya hiç gitmediğimiz yerlere doğru genişletirken, [F1] Cadillac ve büyüyen marka için görünürlük sunabilir. Ne de olsa F1, otomobil üreticileri için belki de en iyi pazarlama aracı." dedi.

Bunu gerçekleştirmek için Andretti ve Cadillac'ın önünde bekleyen pek çok engel var, en büyüğü de F1 ve 10 takımın desteği. Ben Sulayem'in planlar hakkında göstermiş olabileceği tüm coşkuya rağmen, bu FIA'nın tek başına alacağı bir karar değil. McLaren ve Alpine'in Andretti'nin yapmak istediğini desteklediğini biliyoruz. Bu takımlar, gelecek takımın sağlayacağı faydanın, kaybedilecek %10'luk kaybı telafi edeceğine inanıyorlar.

GM bu işin içindeyken, diğer sekiz takım endişelerini dile getirmek konusunda daha zor zamanlar geçirebilir. Ancak bu projenin gerçekleşmesinde onların desteği hâlâ çok önemli olacak.

GM support will be key in bringing Andretti's F1 vision to bear Photo by: Andreas Beil