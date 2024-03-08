Andretti yeni tesisinden görüntülerle F1'e mesaj gönderdi

Takımın F1'e giriş başvurusu 31 Ocak'ta F1 tarafından reddedildi,. Ancak Andretti yine de eninde sonunda izin verileceğini düşündüğü için çalışmalarını sürdürüyor.

2025'te tamamlanacak olan 90 dönümlük ABD'deki tesisin görüntüleri ve ayrıntıları, F1 projesinin ne kadar ciddi olduğunun açık bir işaretidir.

Tasarımında yer alan ortaklardan birinin, Silverstone'daki yeni Aston Martin fabrikası de dahil olmak üzere İngiltere'deki birçok F1 tesisi üzerinde çalışmış bir İngiliz şirketi olan Ridge olması projenin ciddiyetini arttırıyor.

Indianapolis'in kuzeydoğusundaki Fishers'da bulunan devasa Andretti Global tesisi takımın IndyCar, Indy NXT ve IMSA operasyonlarına ev sahipliği yapacak.

Ancak tesisin yaklaşık %50'si İngiltere'deki tesisle birlikte çalışarak F1 projesi için üretim ve tasarıma ayrılacak.

Takım ayrıca kısa bir süre önce Silverstone'da, şimdiye kadar geçici bir ofiste çalışan aerodinamik departmanının yer alacağı yeni üssünü de teslim aldı.

Andretti headquarter project Photo by: Andretti

Fishers projesinin 1. Aşaması 400.000 metre karelik ana binadan oluştururken, halka açık olacak ve bir müze ile restoranın yer alacağı Andretti Experience binası daha sonra planlanan adımlar arasında yer alıyor. Arazide gelecekte tesisin daha fazla genişleyebilmesi için de alan bulunuyor.

Andretti, "uluslararası markanın Indiana işgücüne katılımı ve küresel yetenekleri çekmesi nedeniyle projenin önemli bir unsurunun çalışan bağlılığı ve sağlıklı yaşam kültürü etrafında şekillendiğini" belirterek personel refahına büyük önem veriyor.

Tesis, komşu bir doğa koruma alanına bağlanan yürüyüş parkurlarına erişim, bir fitness merkezi ve amfitiyatrolar içeriyor.

Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO Michael Andretti, "Temel atma töreninden bu yana projenin her yönünü gerçekten değerlendirmek ve derinlemesine incelemek için zaman ayırdık."

"Amacımız, yarış takımlarımız için gelişmiş performans ve rekabet olanaklarına odaklanırken, çalışanlar için sağlıklı bir işyeri ve kültür ve toplum için bir hedef olabilecek bir tesis yaratmak olmaya devam ediyor."

"Güncellenen tasarımlar ve yönlendirme tüm bunları gerçekleştiriyor. İnşa ettiğimiz şeyle gurur duyuyorum."

"Indiana uzun yıllardır Andretti organizasyonuna ev sahipliği yapıyor ve Fishers şehri de bize çok sıcak davrandı. Kampüsümüzle ilgili ilerlemenin devam ettiğini görmekten heyecan duyuyoruz ve topluluğa resmen katılmak için sabırsızlanıyoruz." dedi.

Şirketin başkan yardımcısı Marissa Andretti ise, "Çalışan deneyimimizi geliştirmek ve güçlendirmek yeni tesisin her yönüyle çok önemli ve küresel yetenekleri Indiana eyaletine çekmede bizim için kilit bir bileşen."

"Çalışan kültürü, olumlu bir çalışma ortamının şekillendirilmesinde ve ekip çalışmasının teşvik edilmesinde çok önemlidir. Yeni genel merkezimizin yeniden tasarlanan bazı unsurları sayesinde ekibimizin refahına daha iyi odaklanabilir, gurur ve aidiyet duygusunu güçlendirmeye yardımcı olabiliriz." dedi.