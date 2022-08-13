Andretti, Wolff'ün F1'deki ağırlığını sorguluyor

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1978 Formula 1 şampiyonu ve Amerikan yarış efsanesi Mario Andretti'nin oğlu Michael Andretti, IndyCar ve Formula E'deki operasyonları genişletme çalışmalarının en önemli aşaması için büyük bir adım attı ve birkaç ay önce F1'e giriş için yasal süreçleri başlattı.

Ancak takımın bu hamlesi, başta Toto Wolff olmak üzere bazı kişiler ve takımlar tarafından pek de hoş karşılanmadı.

Andretti'nin gride nasıl bir değer katabileceğine dair ikna olmadığını her fırsatta belli eden Wolff, "Bence 11. takım olarak gride kim katılırsa katılsın, kim olursa olsun, bu iş için ne kadar yaratıcı olabileceklerini göstermesi gerekiyor."

"Andretti harika bir isim ve bence ABD'de olağanüstü şeyler yaptılar. Ama bu spor ve bu bir iş ve spora neler sağlayabileceğinizi anlamamız gerekiyor.”

Yazılıp çizilenlerin ardından GrandPrix247'de bir makale yayınlandı. Makale, Wolff'ün bu sözlerinin ışığında Andretti'nin F1'e giriş sürecinin gereğinden fazla uzamasını hesaba katıyor ve Mercedes takım patronunun spordaki ağırlığını sorguluyordu.

Makalede "Onun [Wolff'ün] sesinin diğer F1 takım patronlarından daha yüksek olup olmadığını sorgulamak mantıklı değil mi?" şeklinde bir ifade yer aldı.

Twitter hesabından makaleye katıldığını belirten Andretti “Bunun söylenmesi gerekiyordu; artık sadece an meselesiydi" şeklinde bir tweet attı.

Wolff şu anda Mercedes F1 takımının yüzde 33 hissesine sahip. Diğer ortaklar ise Daimler ve Ineos.

2013'te Mercedes'e katılan Wolff, öncesinde 2009-2012 yılları arasında Williams'ta yer almaktaydı ve takımda pay sahibi olmasının yanı sıra yönetim kurulu üyeliği görevinde de bulundu.