Andretti: "Verstappen'i Indy 500 için ikna edeceğim!"
1978 F1 Dünya Şampiyonu Mario Andretti, Max Verstappen'i Amerika Birleşik Devletleri'ne getirmeye çalışacağını söyledi.
2023 Indy 500, Josef Newgarden'ın heyecan verici bir son tur düellosunun ardından eski F1 pilotu Marcus Ericsson'a karşı zafer kazandığı Monaco Grand Prix'sinden sonra gerçekleşti.
Max Verstappen'in kazandığı heyecanlı ve kaotik Monaco Grand Prix'sinin ardından gözler, Indianapolis Motor Speedway'deydi. Aynı şekilde Hollandalı olan Rinus Veekay de yarışta kısa bir süre lider gitti.
1978 F1 Dünya Şampiyonu ve 1969 Indy 500 galibi Mario Andretti Indianapolis'teydi ve Hollandalı yayıncı Ziggo Sport'a, Verstappen'i Formula 1'de tarih kitaplarındaki yerini aldıktan sonra büyük bir kariyer değişikliği yapmaya ikna etmeyi planladığını anlattı.
Andretti, "Motor yarışları, tüm farklı disiplinlerin bir arada olduğu büyük ve mutlu bir aile."
"Ama benim için, gördüğünüz gibi hepsine ilgi duyuyor ve merak ediyordum. Sporumuzdaki tüm üst düzey kategorilere karşı tutkum var ve her yerde arkadaşlarım var."
"Yani Max Verstappen'le, sekiz Dünya Şampiyonluğu kazandıktan sonra buraya gelip Indy 500'ü kazanması için konuşacağım!" dedi.
Verstappen'in Indy 500'e katılmaya özel bir ilgisi olmadığını ve motor sporlarının 'Üçlü Taç' fikrinin kendisine pek cazip gelmediğini söylediği aktarılmasına rağmen Andretti, Hollandalı pilotu ikna edeceğinde ısrarlı.
Son Haberler
Le Mans 24 Saat öncesi Performans Dengesi değişikliğine gidildi, Toyota ciddi anlamda etkilenecek!
Le Mans 24 Saat öncesi Performans Dengesi değişikliğine gidildi, Toyota ciddi anlamda etkilenecek! Le Mans 24 Saat öncesi Performans Dengesi değişikliğine gidildi, Toyota ciddi anlamda etkilenecek!
Perez: "Her şeyi doğru yaparsam Barselona'da kazanabilirim"
Perez: "Her şeyi doğru yaparsam Barselona'da kazanabilirim" Perez: "Her şeyi doğru yaparsam Barselona'da kazanabilirim"
Horner: "Monako F1 pisti, uzun vadeli için uyarlanmalı"
Horner: "Monako F1 pisti, uzun vadeli için uyarlanmalı" Horner: "Monako F1 pisti, uzun vadeli için uyarlanmalı"
Vowles: "Williams F1 takımı yeniden inşa edilecek"
Vowles: "Williams F1 takımı yeniden inşa edilecek" Vowles: "Williams F1 takımı yeniden inşa edilecek"
Perez: "Her şeyi doğru yaparsam Barselona'da kazanabilirim"
Perez: "Her şeyi doğru yaparsam Barselona'da kazanabilirim" Perez: "Her şeyi doğru yaparsam Barselona'da kazanabilirim"
Horner: "Monako F1 pisti, uzun vadeli için uyarlanmalı"
Horner: "Monako F1 pisti, uzun vadeli için uyarlanmalı" Horner: "Monako F1 pisti, uzun vadeli için uyarlanmalı"
Vowles: "Williams F1 takımı yeniden inşa edilecek"
Vowles: "Williams F1 takımı yeniden inşa edilecek" Vowles: "Williams F1 takımı yeniden inşa edilecek"
Vasseur: "Bu hafta sonu bir adım daha ileri gitmek istiyoruz"
Vasseur: "Bu hafta sonu bir adım daha ileri gitmek istiyoruz" Vasseur: "Bu hafta sonu bir adım daha ileri gitmek istiyoruz"
Szafnauer: "Gerçekçi kalmaya devam ediyoruz"
Szafnauer: "Gerçekçi kalmaya devam ediyoruz" Szafnauer: "Gerçekçi kalmaya devam ediyoruz"
Pilotlara göre Barselona'da sol ön lastikleri kontrol etmek epey zorlaşacak
Pilotlara göre Barselona'da sol ön lastikleri kontrol etmek epey zorlaşacak Pilotlara göre Barselona'da sol ön lastikleri kontrol etmek epey zorlaşacak
Vasseur: "Ferrari yavaş değil ancak tutarsız"
Vasseur: "Ferrari yavaş değil ancak tutarsız" Vasseur: "Ferrari yavaş değil ancak tutarsız"
Stella: "Müşteri takımı olmamız bizi olumsuz etkilemeyecek"
Stella: "Müşteri takımı olmamız bizi olumsuz etkilemeyecek" Stella: "Müşteri takımı olmamız bizi olumsuz etkilemeyecek"
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.