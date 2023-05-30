Andretti: "Verstappen'i Indy 500 için ikna edeceğim!"

2023 Indy 500, Josef Newgarden'ın heyecan verici bir son tur düellosunun ardından eski F1 pilotu Marcus Ericsson'a karşı zafer kazandığı Monaco Grand Prix'sinden sonra gerçekleşti.

Max Verstappen'in kazandığı heyecanlı ve kaotik Monaco Grand Prix'sinin ardından gözler, Indianapolis Motor Speedway'deydi. Aynı şekilde Hollandalı olan Rinus Veekay de yarışta kısa bir süre lider gitti.

1978 F1 Dünya Şampiyonu ve 1969 Indy 500 galibi Mario Andretti Indianapolis'teydi ve Hollandalı yayıncı Ziggo Sport'a, Verstappen'i Formula 1'de tarih kitaplarındaki yerini aldıktan sonra büyük bir kariyer değişikliği yapmaya ikna etmeyi planladığını anlattı.

Andretti, "Motor yarışları, tüm farklı disiplinlerin bir arada olduğu büyük ve mutlu bir aile."

"Ama benim için, gördüğünüz gibi hepsine ilgi duyuyor ve merak ediyordum. Sporumuzdaki tüm üst düzey kategorilere karşı tutkum var ve her yerde arkadaşlarım var."

"Yani Max Verstappen'le, sekiz Dünya Şampiyonluğu kazandıktan sonra buraya gelip Indy 500'ü kazanması için konuşacağım!" dedi.

Verstappen'in Indy 500'e katılmaya özel bir ilgisi olmadığını ve motor sporlarının 'Üçlü Taç' fikrinin kendisine pek cazip gelmediğini söylediği aktarılmasına rağmen Andretti, Hollandalı pilotu ikna edeceğinde ısrarlı.