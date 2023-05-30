Kayıt Ol
Önceki / Resmi: McLaren, Red Bull'dan Rob Marshall ile anlaştı!
Formula 1 / Monako GP Haberler

Andretti: "Verstappen'i Indy 500 için ikna edeceğim!"

1978 F1 Dünya Şampiyonu Mario Andretti, Max Verstappen'i Amerika Birleşik Devletleri'ne getirmeye çalışacağını söyledi.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 2nd position, spray Champagne on the podium

2023 Indy 500, Josef Newgarden'ın heyecan verici bir son tur düellosunun ardından eski F1 pilotu Marcus Ericsson'a karşı zafer kazandığı Monaco Grand Prix'sinden sonra gerçekleşti.

Max Verstappen'in kazandığı heyecanlı ve kaotik Monaco Grand Prix'sinin ardından gözler, Indianapolis Motor Speedway'deydi. Aynı şekilde Hollandalı olan Rinus Veekay de yarışta kısa bir süre lider gitti.

1978 F1 Dünya Şampiyonu ve 1969 Indy 500 galibi Mario Andretti Indianapolis'teydi ve Hollandalı yayıncı Ziggo Sport'a, Verstappen'i Formula 1'de tarih kitaplarındaki yerini aldıktan sonra büyük bir kariyer değişikliği yapmaya ikna etmeyi planladığını anlattı.

Andretti, "Motor yarışları, tüm farklı disiplinlerin bir arada olduğu büyük ve mutlu bir aile."

"Ama benim için, gördüğünüz gibi hepsine ilgi duyuyor ve merak ediyordum. Sporumuzdaki tüm üst düzey kategorilere karşı tutkum var ve her yerde arkadaşlarım var."

"Yani Max Verstappen'le, sekiz Dünya Şampiyonluğu kazandıktan sonra buraya gelip Indy 500'ü kazanması için konuşacağım!" dedi.

Verstappen'in Indy 500'e katılmaya özel bir ilgisi olmadığını ve motor sporlarının 'Üçlü Taç' fikrinin kendisine pek cazip gelmediğini söylediği aktarılmasına rağmen Andretti, Hollandalı pilotu ikna edeceğinde ısrarlı.

paylaşım
yorumlar

Resmi: McLaren, Red Bull'dan Rob Marshall ile anlaştı!
Zeynep Taş Daha fazlası
Zeynep Taş
Verstappen'in Monako'daki muhteşem pole turu arkasındaki sır ne?

Verstappen'in Monako'daki muhteşem pole turu arkasındaki sır ne?

Formula 1
Monako GP

Verstappen'in Monako'daki muhteşem pole turu arkasındaki sır ne? Verstappen'in Monako'daki muhteşem pole turu arkasındaki sır ne?

Albon: "Orta hamur işimize yaramadı"

Albon: "Orta hamur işimize yaramadı"

Formula 1
Monako GP

Albon: "Orta hamur işimize yaramadı" Albon: "Orta hamur işimize yaramadı"

Brundle: "Alpine, 'itaatkâr' bir strateji seçti"

Brundle: "Alpine, 'itaatkâr' bir strateji seçti"

Formula 1
Monako GP

Brundle: "Alpine, 'itaatkâr' bir strateji seçti" Brundle: "Alpine, 'itaatkâr' bir strateji seçti"

Son Haberler

Le Mans 24 Saat öncesi Performans Dengesi değişikliğine gidildi, Toyota ciddi anlamda etkilenecek!

Le Mans 24 Saat öncesi Performans Dengesi değişikliğine gidildi, Toyota ciddi anlamda etkilenecek!

LM24 Le Mans
Le Mans 24 Saat

Le Mans 24 Saat öncesi Performans Dengesi değişikliğine gidildi, Toyota ciddi anlamda etkilenecek! Le Mans 24 Saat öncesi Performans Dengesi değişikliğine gidildi, Toyota ciddi anlamda etkilenecek!

Perez: "Her şeyi doğru yaparsam Barselona'da kazanabilirim"

Perez: "Her şeyi doğru yaparsam Barselona'da kazanabilirim"

F1 Formula 1
Monako GP

Perez: "Her şeyi doğru yaparsam Barselona'da kazanabilirim" Perez: "Her şeyi doğru yaparsam Barselona'da kazanabilirim"

Horner: "Monako F1 pisti, uzun vadeli için uyarlanmalı"

Horner: "Monako F1 pisti, uzun vadeli için uyarlanmalı"

F1 Formula 1
Monako GP

Horner: "Monako F1 pisti, uzun vadeli için uyarlanmalı" Horner: "Monako F1 pisti, uzun vadeli için uyarlanmalı"

Vowles: "Williams F1 takımı yeniden inşa edilecek"

Vowles: "Williams F1 takımı yeniden inşa edilecek"

F1 Formula 1

Vowles: "Williams F1 takımı yeniden inşa edilecek" Vowles: "Williams F1 takımı yeniden inşa edilecek"

Perez: "Her şeyi doğru yaparsam Barselona'da kazanabilirim"

Perez: "Her şeyi doğru yaparsam Barselona'da kazanabilirim"

Formula 1
Monako GP
Ezel Tan

Perez: "Her şeyi doğru yaparsam Barselona'da kazanabilirim" Perez: "Her şeyi doğru yaparsam Barselona'da kazanabilirim"

Horner: "Monako F1 pisti, uzun vadeli için uyarlanmalı"

Horner: "Monako F1 pisti, uzun vadeli için uyarlanmalı"

Formula 1
Monako GP
Matt Kew

Horner: "Monako F1 pisti, uzun vadeli için uyarlanmalı" Horner: "Monako F1 pisti, uzun vadeli için uyarlanmalı"

Vowles: "Williams F1 takımı yeniden inşa edilecek"

Vowles: "Williams F1 takımı yeniden inşa edilecek"

Formula 1
Matt Kew

Vowles: "Williams F1 takımı yeniden inşa edilecek" Vowles: "Williams F1 takımı yeniden inşa edilecek"

Vasseur: "Bu hafta sonu bir adım daha ileri gitmek istiyoruz"

Vasseur: "Bu hafta sonu bir adım daha ileri gitmek istiyoruz"

Formula 1
Monako GP
Kemal Şengül

Vasseur: "Bu hafta sonu bir adım daha ileri gitmek istiyoruz" Vasseur: "Bu hafta sonu bir adım daha ileri gitmek istiyoruz"

Szafnauer: "Gerçekçi kalmaya devam ediyoruz"

Szafnauer: "Gerçekçi kalmaya devam ediyoruz"

Formula 1
Monako GP
Ezel Tan

Szafnauer: "Gerçekçi kalmaya devam ediyoruz" Szafnauer: "Gerçekçi kalmaya devam ediyoruz"

Pilotlara göre Barselona'da sol ön lastikleri kontrol etmek epey zorlaşacak

Pilotlara göre Barselona'da sol ön lastikleri kontrol etmek epey zorlaşacak

Formula 1
İspanya GP
Altay Gök

Pilotlara göre Barselona'da sol ön lastikleri kontrol etmek epey zorlaşacak Pilotlara göre Barselona'da sol ön lastikleri kontrol etmek epey zorlaşacak

Vasseur: "Ferrari yavaş değil ancak tutarsız"

Vasseur: "Ferrari yavaş değil ancak tutarsız"

Formula 1
İspanya GP
Altay Gök

Vasseur: "Ferrari yavaş değil ancak tutarsız" Vasseur: "Ferrari yavaş değil ancak tutarsız"

Stella: "Müşteri takımı olmamız bizi olumsuz etkilemeyecek"

Stella: "Müşteri takımı olmamız bizi olumsuz etkilemeyecek"

Formula 1
İspanya GP
Altay Gök

Stella: "Müşteri takımı olmamız bizi olumsuz etkilemeyecek" Stella: "Müşteri takımı olmamız bizi olumsuz etkilemeyecek"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol