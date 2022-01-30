Andretti: "Verstappen 2022'de daha da iyi olabilir"

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F1 efsanesi Mario Andretti, Max Verstappen'in, artık bir dünya şampiyonluğu olduğu için 2022'de daha da iyi olmasını bekliyor.

Verstappen, Abu Dhabi Grand Prix'sini tartışmalı koşullar altında kazanarak ilk şampiyonluğunu kazandı.

Verstappen, şampiyonluğu kazanmanın hayatını değiştirmeyeceğini söylese de, 1978 dünya şampiyonu Andretti, Hollandalı'nın yeni sezona doğru daha sakin hissettiğini düşünüyor.

Andretti, RacingNews365.com'a, "İstediğini söyleyebilir ama bir kere asıl hedefinize ulaştığınızda omuzlarınızdan çok büyük bir yük kalkıyor."

"Rahatlamış olmaktan daha iyi bir durum yok. Bazen o durumdayken bir şeyleri daha da iyi yapabiliyorsun."

"O çok iyi bir yerde. Şampiyonluk için çok savaştı ve şimdi muhtemelen bunu tekrarlamak istiyordur. Motive olmanızı ve devam etmenizi sağlayan şey bu."

"Bu kadar büyük bir şeyi başardığınızda her şey daha da iyi oluyor!" dedi.

Andretti, Verstappen'in Hamilton'ı yenerek, mevcut taraftarlarına ek olarak rakiplerinden de daha fazla saygı kazandığını düşünüyor.

"Böyle bir şeyi başardığınızda genellikle taraftarların farklı bir takdiri oluyor."

"Geçtiğimiz sezon Verstappen'in taraftarlarının ne kadar güçlü olduğunu gördünüz. Tribünler onlarla doluydu!"

"Onların kendisine olan güvenini haklı çıkardı ve başardığı için farklı bir takdir aldı. Bütün bunlar pozitif şeyler ve bunun için çalışıp, bunun için ter döküyor."

"Hiçbir zaman kolay olmuyor. Bu yüzden nihayetinde şampiyonluğu aldığınızda insanlar bunu takdir ediyorlar. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, her şey daha iyi olacak."

"Ayrıca saygı da var. Göstermeseler bile rakiplerinizden kazandığınız bir saygı var."