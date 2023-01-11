Andretti tepkili: "Takımlar açgözlü davranıyor!"
Michael Andretti, Formula 1 yönetiminin ve takımlarının kendilerine karşı çıkma sebebinin "açgözlülük" olduğunu söylüyor.
F1'e giriş yolunda büyük bir adım atan ve Cadillac ismini spora sokmak için General Motors ile ortaklık kuran Andretti, griddeki mevcut takımlardan destek bulmayı bir kez daha başaramadı.
Griddeki takım sayısını arttırmak isteyen FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem ise GM'in varlığının seriye ivme kazandıracağına inanıyor, dolayısıyla FIA ile F1 arasında bir soğuk savaş patlak verebilir.
Takımların endişeleri iki ayrı noktada toplanmış vaziyette: ilki, gelirin bölünecek olmasının vereceği hasarları engellemek için ödenecek ayak bastı parasının yeterli olup olmayacağı, ikincisiyse GM'in gerçekten katılım gösterip göstermeyeceği.
Tüm olup bitene rağmen geri adım atmayan Michael Andretti, takımların tutumuna tepki gösterdi ve meselenin bu noktaya gelmesinin tamamen "açgözlülükten" kaynaklandığını belirtti.
Andretti, "Her şey parayla ilgili, nitekim ödül paralarının onda birini kaybedeceklerini ve bunun yanı sıra tüm Amerikalı sponsorları bünyemize katacağımızı düşünüyorlar. Çok açgözlü davranıyorlar."
"Yaşanan her şey açgözlülükten ve serinin iyiliği için neyin en iyi olduğunu umursamak yerine kendilerini düşünmelerinden kaynaklanıyor." dedi.
Michael Andretti, Chief Executive Officer & Chairman Andretti Autosport
Photo by: Andreas Beil
Açıklamalarına takımlarının mutsuz kalmasına şaşırmadığını söyleyerek devam eden Andretti, "Destek görmememize şaşırmadım. F1'de takım sahipleri kendilerini düşünürler; seri için en iyi olanı değil."
"Mohammed'in pozisyonu ile takım sahiplerinin pozisyonu arasındaki fark budur, kendisi yalnızca sporun geleceğini düşünüyor."
"Mohammed durumu oldukça iyi anlıyor, nitekim o da bir yarışçı ve serinin bir ya da iki takıma daha ihtiyacı olduğunun farkında. Bu bir FIA şampiyonası ve kartların çoğu onun elinde."
"Dolayısıyla işimize odaklanmalı ve hayır diyenleri dinlememeliyiz, hatta aslında olumsuz yorumları motivasyon olarak kullanıyorum. Onları susturmak her zaman eğlencelidir." dedi.
Andretti Cadillac logo
Photo by: Andretti Autosport
Andretti ve Cadillac henüz motor planlarının detaylarını açıklamadılar, sadece şu ana kadar mevcut bir üreticiyle anlaşma yapıldığını söylediler.
Son dedikodular, Cadillac'ın güç ünitesinin geliştirilmesine yardımcı olmak için projeye kendi teknolojisini ve bilgi birikimini getirmeyi planladığı yönünde
Takımların endişelerine karşın anlaşmanın sadece bir isim sponsorluğundan daha fazlası olduğunda ısrar eden Andretti, Cadillac'ın teknik bir rol üstleneceğini ve 2026 motor kuralları devreye girdiğinde işlerin değişebileceğini söylüyor.
Renault güç ünitesini yeniden isimlendirip kullanacakları söylentileriyle ilgili Andretti, "Bu sadece söylenti, doğru değil. Cadillac aracın üretimine büyük ölçüde dahil olacak."
"Eğer 2025'te seriye katılırsak henüz yeni motor kuralları devreye girmemiş olacak, bu yüzden şu anda güç ünitesi kullanmak zorunda kalacağız."
"Ancak 2026'da başka bir motor üreticisiyle yapabileceğimiz çeşitli şeyler var. Durum sadece isim sponsorluğundan ibaret olmayacak, çünkü o motorda Cadillac'ın fikri mülkiyeti olacak." dedi.
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