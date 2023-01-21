Andretti: "Teknik direktörümüzü işe aldık"

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Michael Andretti tarafından yönetilen Andretti Global, gelecekte Formula 1'e girmeyi hedefliyor ve bu kapsamda General Motors ile ortaklık kurdular.

Andretti Cadillac adını altında yarışacak bu takımın başlangıçta Renault motoruyla yarışması bekleniyor. Bunun dışında belli olan çok fazla detay yok çünkü takımın spora girişine henüz resmi onay verilmedi.

Yine de takım, arka planda bazı işe alımlar yapmaya başlamış durumda ve bunların başında teknik direktör geliyor.

Takım, yeni bir teknik direktörle anlaşmış durumda fakat şimdilik bu ismin kim olduğu bilinmiyor.

Michael Andretti during driver announcement Fotoğraf: Joe Skibinski

Ancak Michael Andretti, şimdiden işe aldıkları başka isimler olduğunu da ekledi.

Andretti, "Birkaç kişiyi işe aldık ve halihazırda bizim için çalışan belli sayıda çalışan var."

"Temel anlamda en iyi mühendisleri işe aldık ve hedefimize doğru ilerlediğimizi söyleyebiliriz."

"İsmini daha sonra açıklayacağımız bir teknik direktörümüz de zaten var." dedi.