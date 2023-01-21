Andretti: "Teknik direktörümüzü işe aldık"
Michael Andretti, Formula 1 projesine liderlik edecek teknik direktörün belli olduğunu söylüyor.
Michael Andretti tarafından yönetilen Andretti Global, gelecekte Formula 1'e girmeyi hedefliyor ve bu kapsamda General Motors ile ortaklık kurdular.
Andretti Cadillac adını altında yarışacak bu takımın başlangıçta Renault motoruyla yarışması bekleniyor. Bunun dışında belli olan çok fazla detay yok çünkü takımın spora girişine henüz resmi onay verilmedi.
Yine de takım, arka planda bazı işe alımlar yapmaya başlamış durumda ve bunların başında teknik direktör geliyor.
Takım, yeni bir teknik direktörle anlaşmış durumda fakat şimdilik bu ismin kim olduğu bilinmiyor.
Michael Andretti during driver announcement
Fotoğraf: Joe Skibinski
Ancak Michael Andretti, şimdiden işe aldıkları başka isimler olduğunu da ekledi.
Andretti, "Birkaç kişiyi işe aldık ve halihazırda bizim için çalışan belli sayıda çalışan var."
"Temel anlamda en iyi mühendisleri işe aldık ve hedefimize doğru ilerlediğimizi söyleyebiliriz."
"İsmini daha sonra açıklayacağımız bir teknik direktörümüz de zaten var." dedi.
Alakalı video
Andretti birkaç ay içerisinde F1'den net bir yanıt almak istiyor
Sargeant: "Benim için sezon çoktan başladı"
Son Haberler
Özel Röportaj: Honda takım patronu Alberto Puig'in 2023 hedefleri neler?
Son üç senedir zorlanan, hatta geçen sezonu galibiyetsiz kapatan Honda'nın bu sene tek bir hedefi var: geri dönmek.
Schumacher'in Formula 1'de kullandığı ilk araç açık artırmaya çıkarıldı
Michael Schumacher'in Formula 1'deki ilk yarışı olan 1991 Belçika Grand Prix'sinde kullandığı Jordan 191 tekrar açık artırmaya çıktı.
Leclerc, bir moda projesine başlamış
Ferrari pilotu Charles Leclerc, Lewis Hamilton ile motor sporları dışında paylaştıkları bir tutkuyu açıkladı.
Ricciardo: "Piastri, başarılı olmak için sadece piste çıkıp sürmeli"
Daniel Ricciardo, Oscar Piastri'ye mümkün olan her bilgiyi toplaması gerektiğini ancak günün sonunda 'sadece piste çıkıp sürmesi' gerektiğini söyledi.
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.